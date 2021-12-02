Моргенштерн та LOBODA: що українці слухали на Spotify у 2021 році

Моргенштерн став найпопулярнішим виконавцем в Україні у 2021 році за версією Spotify / Фото: instagram.com/lobodaofficial, instagram.com/morgen_shtern
Українці цього року стали менше дивитися російського контенту на YouTube, а ось із музикою зовсім інша ситуація. Відповідно до рейтингу, опублікованому на сайті Spotify, найчастіше цього року українці слухали російських реперів.
Українські виконавці не потрапили до рейтингу найпопулярніших артистів в Україні 2021 року. Чарт очолив скандальний репер Моргенштерн.
До списку найкращих треків в Україні за версією Spotify потрапили пісні не лише російських виконавців.
У рейтингу найпопулярніших артисток в Україні за версією Spotify – LOBODA.
Список популярних гуртів в Україні за версією Spotify очолюють російські рокери.
До слова, якщо узагальнити, то цього року російські виконавці стали частіше давати концерти в Україні. 2021 року не раз приїжджав Баста, вперше за довгий час виступила Ірина Круг, Любов Успенська поїхала в тур і відвідала кілька українських міст.
Дізнайтесь інші новини:
- Ані Лорак вперше за 14 років випустила трек українською.
- Кондратюк порівняв українських артистів у РФ з французькими куртизанками, які співпрацювали з гітлерівцями.