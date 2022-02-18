Моргенштерн розлучається з дружиною? Ділара вразила фанів гучною заявою

Дилара нестандартно поздравила своего супруга Моргенштерна с днем рождения / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Наприкінці минулого літа Моргенштерн одружився з Діларою. Артист влаштував із цієї події треш-шоу, на яке витратив 6,6 млн гривень. Репер вибрав "стиль 90-х" з дешевими костюмами, авто, конкурсами та фото в стилі "наречена на долоньці".

Днями Ділара Зінатуліна налякала фанів неоднозначною публікацією в Instagram. Дружина Моргенштерна поділилася романтичним сімейним фото на тлі скель. Очевидно, що світлини були зроблені десь біля Дубая, де пара живе останні пару місяців.

Реклама

Записали фіт. Ми розлучаємося, – підписала світлини дівчина.

Скоріш за все, пост був приурочений до 24-річчя Моргенштерна, яке він відсвяткував у компанії Елджея. Проте замість милого освідчення у коханні репер отримав від обраниці...натяк на швидке розставання.

Не знаємо, чи то у Ділари специфічне почуття гумору, чи то вона вирішила "розкачати" аудиторію перед прем'єрою якогось треку. Та все ж дружині Моргеншетрна вдалось вразити фоловерів. Багато хто задумався: "а раптом, справді кінець шлюбу?".

Реклама

Ділара не коментує свого допису. Але, судячи з того, що вчорашній день пара провела разом - подружжя просто пранкує.

Сподобався цей матеріал? Голосуй! Так Ні

Реклама

Нагадаємо, нещодавно на Моргенштерна порушили нову справу про пропаганду наркотиків.