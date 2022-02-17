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Полуголый Моргенштерн празднует день рождения: Мне 24, а вам п*зда

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 18:51
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Скандальный рэпер Алишер Моргенштер решил не устраивать громкие тусовки в честь 24-летия. Однако и от празднования он не отказался
Моргенштерн скромно отметил 24-летие на Кипре.
Моргенштерн скромно отметил 24-летие на Кипре. / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Встретить 24-летие Моргентштерн, у которого случаются регулярно проблемы с законом , решил вместе с женой Диларой и звездным другом Элджеем.

Накануне звездные супруги прилетели к бывшей Насте Ивлеевой на Кипр. Известно, что музыкант переехал туда после получения гражданства.

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В Instagram Моргенштерн показал несколько кадров из роскошной вилле, которую они арендовали для birthday-party.

Мне 24, а вам п*зда, – лаконично подписал артист.

И если вы ожидали увидеть мегакрутую тусовку с гостями – то нет, этого не было! На скромной вечеринке именинника гостем был только Элджей, ну и любимая Алишера.

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Вместе с другом Моргенштерн устроил импровизированную звукозаписывающую студию. Возможно, они скоро выпустит новый хит в стиле прошлогоднего их взрывного трека Cadillac?!

Напомним, в 2021 году рэпер улетел в Дубай, где успел выступить с концертами, записать трек и снять клип. Известно, что артист не собирается возвращаться в Россию, хотя и не спешит оформлять гражданство другой страны.

Кстати, ранее в интервью Дмитрию Гордону рэпер рассказывал о том, что в случае сильного давления со стороны "верхушки" готов уехать из России и начать жизнь в другой стране.

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К слову, в прошлом году Моргенштерн женился на своей любимой Диларой. Свадьбу рэпера срежиссировал Олег Боднарчук.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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