Полуголый Моргенштерн празднует день рождения: Мне 24, а вам п*зда

Встретить 24-летие Моргентштерн, у которого случаются регулярно проблемы с законом , решил вместе с женой Диларой и звездным другом Элджеем.
Накануне звездные супруги прилетели к бывшей Насте Ивлеевой на Кипр. Известно, что музыкант переехал туда после получения гражданства.
В Instagram Моргенштерн показал несколько кадров из роскошной вилле, которую они арендовали для birthday-party.
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Мне 24, а вам п*зда, – лаконично подписал артист.
И если вы ожидали увидеть мегакрутую тусовку с гостями – то нет, этого не было! На скромной вечеринке именинника гостем был только Элджей, ну и любимая Алишера.
Вместе с другом Моргенштерн устроил импровизированную звукозаписывающую студию. Возможно, они скоро выпустит новый хит в стиле прошлогоднего их взрывного трека Cadillac?!
Напомним, в 2021 году рэпер улетел в Дубай, где успел выступить с концертами, записать трек и снять клип. Известно, что артист не собирается возвращаться в Россию, хотя и не спешит оформлять гражданство другой страны.
Кстати, ранее в интервью Дмитрию Гордону рэпер рассказывал о том, что в случае сильного давления со стороны "верхушки" готов уехать из России и начать жизнь в другой стране.
К слову, в прошлом году Моргенштерн женился на своей любимой Диларой. Свадьбу рэпера срежиссировал Олег Боднарчук.