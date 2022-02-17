Полуголый Моргенштерн празднует день рождения: Мне 24, а вам п*зда

Скандальный рэпер Алишер Моргенштер решил не устраивать громкие тусовки в честь 24-летия. Однако и от празднования он не отказался

Моргенштерн скромно отметил 24-летие на Кипре. / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Встретить 24-летие Моргентштерн, у которого случаются регулярно проблемы с законом , решил вместе с женой Диларой и звездным другом Элджеем.

Накануне звездные супруги прилетели к бывшей Насте Ивлеевой на Кипр. Известно, что музыкант переехал туда после получения гражданства.

Реклама

В Instagram Моргенштерн показал несколько кадров из роскошной вилле, которую они арендовали для birthday-party.

Мне 24, а вам п*зда, – лаконично подписал артист.

И если вы ожидали увидеть мегакрутую тусовку с гостями – то нет, этого не было! На скромной вечеринке именинника гостем был только Элджей, ну и любимая Алишера.

Реклама

Вместе с другом Моргенштерн устроил импровизированную звукозаписывающую студию. Возможно, они скоро выпустит новый хит в стиле прошлогоднего их взрывного трека Cadillac?!

Напомним, в 2021 году рэпер улетел в Дубай, где успел выступить с концертами, записать трек и снять клип. Известно, что артист не собирается возвращаться в Россию, хотя и не спешит оформлять гражданство другой страны.

Кстати, ранее в интервью Дмитрию Гордону рэпер рассказывал о том, что в случае сильного давления со стороны "верхушки" готов уехать из России и начать жизнь в другой стране.

Реклама

К слову, в прошлом году Моргенштерн женился на своей любимой Диларой. Свадьбу рэпера срежиссировал Олег Боднарчук.