Моргенштерн у новому треку заспівав про війну в Україні та вставив голос одеситки, що ховається у бомбосховищі

Нове відео репера вже в трендах / Фото: открытые источники

Російський репер Моргенштерн, відомий своїми скандальними витівками та висловлюваннями, у новому кліпі заговорив про військовому вторгненні Росії в Україну.

Як ми писали раніше, санкції проти РФ вже активно працюють, і про це сказав навіть репер. Сидячи в жовтому спортивному автомобілі, репер Моргенштерн співає про те, що "карати" стали вдвічі дорожчими , "Великі дядьки відправлять на бійню", – це те, що тепер відбувається в Росії. А пропагандисти продовжують обдурювати народ із екранів ТБ.

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скріншот з відео

Важливо також сказати, що кліп "12" починається із звернення Дмитра Гордона до російських солдатів, а закінчується реальним аудіоповідомленням від мами Владислава Палагіна – музиканта з Одеси, з яким багато працює репер.

Синулечко, ну, так, у нас тут, прямий у нас, вранці дах мало не знесло. Ми думали кудись цокати, а потім повернулися на місце. Мовчки сидимо, у льоху бомбосховища собі приготували. Так що, ну, котик, не хвилюйся,

- каже жінка.

Закінчується відео текстом:

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Він – українець. Я росіянин. Ми робимо музику разом. Для всього світу. Ми хочемо миру. Ми хочемо дружби.

Чесно було б, якби Алішер прямо сказав, що Путін розв'язав війну в Україні, як це зробив репер Face. Але нам здається, що незабаром дуже багато зірок поміняють риторику і відхрещуватимуться від кривавого путінського режиму, і цей час настане вже дуже скоро.

А поки дивіться далі кліп Моргенштерна.

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Також зараз обговорюють той факт, що Сергій Бабкін присвятив нову версію культової пісні "Я Солдат" найталановитішим воїнам ЗСУ .

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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