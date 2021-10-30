Мухомор, Скандал та Тигр: сьогодні у шоу Маска покажуть нових персонажів

Що покажуть у другому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Зіркові детективи поділилися своїми очікуваннями від сезону. Кого очікує побачити під маскою DZIDZIO та чому Оля Полякова відводить душу на проєкті?

У другому випуску гіпершоу "Маска" на сцені з'являться сім нових неймовірних героїв – фантастичний білий Тигр, веселий Джміль, епатажний Скандал, романтична Горила, легендарний Грифон, ліричний Мухомор і зворушливе Совеня.

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Яскраві та запальні учасники поділяться першими підказками про себе та подарують глядачам неймовірні виступи на сцені проєкту. І хоча мета кожного – заплутати глядачів та зіркових детективів і якомога довше залишитися не розсекреченими, наприкінці випуску шанувальники популярного шоу все ж таки дізнаються ім'я одного з героїв.

DZIDZIO знову став зірковим суддею на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Зірковий детектив масштабного проекту DZIDZIO відверто розповів, кого зі своїх колег сподівається побачити під масками нового сезону.

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Найбільше, напевно, чекаю на Ігоря Кондратюка. Але цікаво було б побачити всіх колег із шоу-бізнесу, – коментує Дзідзьо. – Розумію, я б точно, у будь-якій масці, вгадав Полякову – вона дуже передбачувана.

Володимир Остапчук, Оля Полякова та Грифон на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

А от Оля Полякова і сама мріє потрапити на сцену проєкту, щоб заплутати не лише зіркових колег, а й усіх шанувальників.

Я хотіла б стати учасницею цього шоу, сподіваюся, що колись мені це вдасться. Але хочу бути несподіваною, тому мені потрібен незвичайний костюм, можливо, коробка з-під холодильника і я співатиму через дірочку, – сміючись, коментує зірковий детектив гіпершоу "Маска".

Проте вже у другому випуску зіркові детективи з'являться на сцені яскравих номерів нових учасників. Так наприклад, Олег Винник приєднається до виступу романтичної Горили. Проте режисери-постановники обіцяють – у другому сезоні NK Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO доволі часто долучатимуться до номерів, а в яких амплуа та які таємниці розкриють зірки – дивіться у нових випусках найпопулярнішого шоу "Маска".

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Дивіться нові випуски другого сезону найпопулярнішого та найтаємничішого на українському телебаченні та в усьому світі шоу "Маска" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна".

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