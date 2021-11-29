Чоловік Анастасії Заворотнюк уперше за довгий час з'явився на публіці (фото)

У Мережі з'явилися нові фото чоловіка Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Петро Чернишов весь час перебуває поряд із дружиною Анастасією Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням . Чоловік актриси не бере участі у російських передачах і не відвідує світські заходи.
Його можна побачити лише на ковзанці під час льодового шоу. Днями відбулася презентація нової програми і Петро Чернишов разом із Тетяною Навкою вийшов до журналістів, щоб розповісти про нову виставу. Звичайно ж, питань про Анастасію Заворотнюк не було.
Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – в актриси гліобластоми. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. В мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я Заворотнюк, але родичі воліють не коментувати цю тему.
Дізнайтесь інші новини:
- Син Анастасії Заворотнюк вперше заговорив про особисте життя .
- Дочка Заворотнюк пояснила, чому не показує 3-річну сестру