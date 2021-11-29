Чоловік Анастасії Заворотнюк уперше за довгий час з'явився на публіці (фото)

У Мережі з'явилися нові фото чоловіка Анастасії Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Петро Чернишов весь час перебуває поряд із дружиною Анастасією Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням . Чоловік актриси не бере участі у російських передачах і не відвідує світські заходи.

Його можна побачити лише на ковзанці під час льодового шоу. Днями відбулася презентація нової програми і Петро Чернишов разом із Тетяною Навкою вийшов до журналістів, щоб розповісти про нову виставу. Звичайно ж, питань про Анастасію Заворотнюк не було.

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Як зараз виглядає чоловік Анастасії Заворотнюк / Фото: Instagram

Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – в актриси гліобластоми. Весь цей час зірку серіалу "Моя прекрасна няня" ніхто не бачив . Відомо, що зараз вона знаходиться у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів. В мережі регулярно з'являються чутки про стан здоров'я Заворотнюк, але родичі воліють не коментувати цю тему.

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