Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике (фото)

В Сети появились новые фото мужа Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Петр Чернышев все время находится рядом с женой Анастасией Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Муж актрисы не принимает участие в российских передачах и не посещает светские мероприятия.

Его можно увидеть только на катке во время ледового шоу. На днях состоялся презентация новой программы и Петр Чернышев вместе с Татьяной Навкой вышел к журналистам, чтобы рассказать о новом представлении. Конечно же, вопросов об Анастасии Заворотнюк не было

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Как сейчас выглядит муж Анастасии Заворотнюк / Фото: Instagram

Напомним, Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел. Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. В Сети регулярно появляются слухи о состоянии здоровья Заворотнюк, но родственники предпочитает не комментировать эту тему.

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