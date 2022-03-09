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Наташа Корольова втекла з Росії – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 09:52
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Російські ЗМІ припускають, що Наталя Корольова поїхала до США, а її чоловік Тарзан залишився у Москві
Наташа Корольова могла втекти з Росії до США
Наташа Корольова могла втекти з Росії до США / Фото: скриншот

Наташа Корольова ніяк не прокоментувала вторгнення Росії до України . Наразі співачка, яка раніше активно вела соцмережі, давно не виходила на зв'язок із шанувальниками. Також артистка не з'являється на світських заходах.

Як припускають росЗМІ , Наташа Корольова могла поїхати до Майамі до мами Такі здогади з'явилися після того, як журналісти намагалися додзвонитися до співачки, але телефон виявився недоступним. Зазначається, що Корольова чи відключила, чи перебуває за кордоном.

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Чоловік Наташі Королеви теж не публікує фото та відео з дружиною, проте показує, як співає в караоке в одному з ресторанів.

Скріншот: Instagram

До слова, раніше Наташа Корольова вже потрапляла у скандали. Співачка незаконно відвідувала Крим і через це їй заборонено в'їзд до України.

Нагадаємо, деякі російські артисти не бояться відкрито говорити про війну в Україні. Росіяни критикують Максима Галкіна і, за чутками, концерти гумористу стали скасовувати. Також на підтримку України виступили Андрій Макаревич , Олексій Кортнєв, Лія Ахеджакова , Олексій Панін.

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Раніше ми розповідали, які українські та російські знаменитості потрапили до чорного списку музичного каналу в Росії через підтримку України .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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