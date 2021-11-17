Оля Полякова заявила, що Потап – нарцис: Каменських заступилася за чоловіка

Романтичний одинак Мухомор на сцені шоу "МАСКА" щоразу дивує зіркових детективів підказками про себе, хоча Андрій Данилко запевняє, що вже розгадав учасника. Однак, незважаючи на чуттєву душу Мухомора, його костюм викликає зовсім іншу реакцію глядачів. NK | Настя Каменських навіть поділилася цікавим роздумом щодо неперевершеного образу.

Я вам так скажу – якби мій чоловік виходив на цю сцену, то лише у цій масці. Подивіться його обличчя – він такий веселий, – сміючись, прокоментувала NK | Настя Каменських у ефірі каналу "Україна".

Настя Каменських знає, яки костюм обрав би Потап у шоу "Маска"

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А ось у Олі Полякової образ Мухомора викликає не такі позитивні асоціації. Полякова розповіла, що кілька років тому написала книгу під назвою "Чоловіки як гриби: місця перебування та способи збирання". За словами співачки, мухомори – це чоловіки-нарциси, які люблять привертати увагу і купатися в променях слави.

Я завжди говорила дівчатам – на мухомора ми лише дивимося, а заміж виходимо за білого грибочка, – зауважила зірковий детектив шоу "МАСКА" Оля Полякова. – Він любить привертати увагу, а характер у нього отруйний. За описом це чоловік Насті.

Про / Фото: пресслужба

Проте NK | Настя Каменських не погодилася з колегою:

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Ні, він не нарцис! Я зараз йому напишу про те, що ти так сказала, – пожартувала артистка.

Після чого Оля Полякова попросила вирізати свої слова з ефіру, щоб не посваритися з Потапом, а послухавши підказки, запевнила – під маскою не чоловік NK | Насті Каменських. Хто ж ховається під яскравим чином, глядачі дізнаються незабаром в ефірі каналу "Україна".

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