Оля Полякова заявила, что Потап – нарцисс: Каменских заступилась за мужа

Романтичный одиночка Мухомор на сцене шоу "МАСКА" каждый раз удивляет звездных детективов подсказками о себе, хотя Андрей Данилко заявляет, что уже разгадал участника. Однако, несмотря на чувственную душу Мухомора, его костюм вызывает совершенно иную реакцию зрителей. NK | Настя Каменских даже поделилась интересным размышлением относительно непревзойденного образа.

Я вам так скажу – если бы мой муж выходил на эту сцену, то только в этой маске. Посмотрите на его лицо – он такой веселый, – смеясь, прокомментировала NK | Настя Каменских в эфире канала "Украина".

Настя Каменских знает, какой костюм выбрал бы Потап в шоу "Маска"

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А вот у Оли Поляковой образ Мухомора вызывает не настолько положительные ассоциации. Полякова рассказала, что несколько лет назад написала книгу под названием "Мужчины как грибы: места пребывания и способы сбора". По словам певицы, мухоморы – это мужчины-нарциссы, которые обожают привлекать внимание и купаться в лучах славы.

Я всегда говорила девушкам – на мухомора мы только смотрим, а замуж выходим за белого грибочка, – отметила звездный детектив шоу "МАСКА" Оля Полякова. – Он любит привлекать внимание, а характер у него ядовитый. По описанию это муж Насти.

О / Фото: пресс-служба

Однако NK | Настя Каменских не согласилась с коллегой:

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Нет, он не нарцисс! Я сейчас ему напишу о том, что ты так сказала, – пошутила артистка.

После чего Оля Полякова попросила вырезать свои слова из эфира, чтобы не поссориться с Потапом, а послушав подсказки, заверила – под маской точно не муж NK | Насти Каменских. Кто же прячется под ярким образом, зрители узнают совсем скоро в эфире канала "Украина".

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