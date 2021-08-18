На авто Ігоря Кондратюка в США впало дерево під час сильного шторму (фото)

Ігор Кондратюк показав своє авто, на яке звалилося дерево / Фото: instagram.com/kondratiuk_official, facebook.com/svoekinoua

На автомобіль Ігоря Кондратюка, який порадив "купити мізків" тим, хто вважає, що "культура поза політикою", впало дерево під час шторму. Негода трапилася в штаті Арізона, на південному заході США.

Як повідомив Ігор Кондратюк в Instagram, автомобіль був орендованим, але, на щастя, застрахованим. Отже, усе обмежилося лише переляком.

В Темпі (Аризона) вчора пізно ввечері був шторм. Дуже сильний, я такого а своїй біографії не пам'ятаю. Біля готелю, де ми живемо, цей шторм призвів лише до одного інциденту: дерево впало на авто. Але це було моє орендне авто! На щастя, автомобіль не постраждав. Та й застрахованим він був по повній... А я ще вчора радів, що поставив машину в тіньок, – написав Ігор Кондратюк.

Перед цим продюсер опублікував фото зі своєї поїздки до каньйону Антилопи, а перед цим провів кілька днів у Лас-Вегасі.

Ігор Кондратюк в США / Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ігорем Кондратюком, яке він дав у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

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