Оля Поляова в бікіні вразила ідеальною фігурою на палубі яхти в Одесі (фото)

Артистка приїхала до Одеси на кінофестиваль, який проходить з 14 по 21 серпня. У вільний час зірка вирушила на морську прогулянку, під час якої зробила приголомшливі кадри в бікіні, звичайно ж