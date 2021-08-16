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Оля Поляова в бікіні вразила ідеальною фігурою на палубі яхти в Одесі (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
16 серпня, 17:05
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Артистка приїхала до Одеси на кінофестиваль, який проходить з 14 по 21 серпня. У вільний час зірка вирушила на морську прогулянку, під час якої зробила приголомшливі кадри в бікіні, звичайно ж
Оля Полякова в бікіні на палубі
Оля Полякова в бікіні на палубі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, яка днями з дочкою і подругами вбралися в однакові сукні, позувала на палубі яхти в ефектних позах, демонструючи результат роботи над своєю фігурою. В роздільному купальнику артистка похвалилася сталевим пресом і довгими стрункими ногами.

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Кадрами зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Одесочка прекрасна! – написала Оля Полякова, за традицією, запропонувавши шанувальникам обрати найкраще фото.

Оля Полякова в Одесі
Оля Полякова в Одесі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка зазначила, що фото зробив її продюсер Михайло Ясинський.

Оля Полякова в бікіні позує на палубі в Одесі
Оля Полякова в бікіні позує на палубі в Одесі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Артистку назвали "богинею грації та краси" і не змогли одноголосно обрати одну фотографію – всі виявилися ідеальні, на думку шанувальників.

  • "Оля – богиня грації та краси. І подивитися, і послухати приємно"
  • "Краса"
  • "Вони всі ідеальні"
  • "Ви що, знущаєтесь... Всі!"

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з донькою Олі Полякової про початок її кар'єри та творчості:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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