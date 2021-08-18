На авто Игоря Кондратюка в США упало дерево во время сильного шторма (фото)

Игорь Кондратюк показал свое авто, на которое свалилось дерево / Фото: instagram.com/kondratiuk_official, facebook.com/svoekinoua

На автомобиль Игоря Кондратюка, который посоветовал "купить мозгов" тем, кто считает, что "культура вне политики", упало дерево во время шторма. Погодное происшествие случилось в штате Аризона, на юго-западе США.

Как сообщил Игорь Кондратюк в Instagram, автомобиль был арендованным, но, к счастью, застрахованным. Так что телеведущий отделался лишь испугом.

В Темпе (Аризона) вчера поздно вечером был шторм. Очень сильный, я такого в своей биографии не помню. У отеля, где мы живем, этот шторм привел лишь к одному инциденту: дерево упало на автомобиль. Но это было мое арендное авто! К счастью, автомобиль не пострадал. И застрахованным он был по полной... А я еще вчера радовался, что поставил машину в тенек, – написал Игорь Кондратюк.

Перед этим продюсер опубликовал фото из своей поездки в каньон Антилопы, а перед этим провел несколько дней в Лас-Вегасе.

Игорь Кондратюк в США / Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Смотрите эксклюзивное интервью с Игорем Кондратюком, которое он дал в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

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