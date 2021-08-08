На шоу до Дня Незалежності поєднають народні та сучасні танці. Як – розповів головний хореограф

Головний перфоманс цього літа – концерт до 30-річчя Незалежності України пройде на НСК "Олімпійському" за участю найпопулярніших артистів країни

Головний хореограф Дня Незалежності прокоментував підготовку до свята / Фото: instagram.com/muzvar.ua

До масштабного концерту "Незалежність в Нашій ДНК. День Незалежності України" залишилося всього кілька тижнів. Режисерка Катя Царик, яка відповідає за весь процес підготовки, раніше поділилася деякими секретами.

А ось про танцювальну складову в інтерв'ю Muzvar розповів головний хореограф Руслан Махов. Він зізнається:

Для мене надзвичайно важливо підкреслити легендарних артистів, кількість яких зашкалює на цьому заході, саме номерами, хореографією. Звісно, що хочеться привнести у шоу сучасне бачення, але при цьому прагнемо не втратити той колорит і важливість епохи, у якій створювалася музика.

Всього до шоу будуть залучені близько 40 танцюристів. Постановки будуть найрізноманітніші, з акробатикою, народними та більш сучасними рухами.

Хто виступатиме на концерті до Дня Незалежності

Вітати українців з важливим святом будуть найзнаковіші для нашого шоу-бізнесу і культури артисти. Серед них: Сергій Бабкін, Ірина Білик, Тіна Кароль, Брати Гадюкіни, Океан Ельзи, Ніна Матвієнко та інші.

Раніше через концерт до Дня Незалежності розгорівся скандал – учасники українського гурту Green Grey заявили, що їм відмовили в участі у шоу через російськомовні пісні.

Green Grey. Фото: facebook.com/diezel.greengrey

Режисерка Катя Царик пізніше пояснила, що домовленість про виступ на шоу з групою Green Grey розірвали через образливе відео одного з учасників колективу, яке було викладено в Мережу, що стосується закону про мову.

Шоу відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський" о 18:00.

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