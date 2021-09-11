На Венеціанському кінофестивалі показали "Носорога" Сенцова з акцією протесту перед прем'єрою

На Венеціанському кінофестивалі показали фільм "Носоріг" / Фото: facebook.com/SaveSentsov

Вчора на одному з головних кінофестивалів Європи показали картину українського режисера і екс-політв'язня Кремля Олега Сенцова "Носоріг". В Україні фільм вийде в прокат в 2022 році.

Раніше одного з акторів – Сергія Філімонова – зняли з рейсу в Борисполі, коли він летів на кінофестиваль до Венеції.

Перед кінопоказом каст фільму разом із Сенцовим позували перед камерами фотографів з постерами "Free Ukrainian Kremlin's Hostages" і "#PrisonersVoice" закликавши звільнити українських політв'язнів в РФ і Криму.

Я безмежно вдячний за публічну підтримку, яку отримував, перебуваючи в кремлівських катівнях. Коли роками перебуваєш у темній тісній камері, то неможливо переоцінити ці речі. Хочу, щоб мої співвітчизники знали, що про них пам’ятають не тільки в Україні, а й в усьому світі, – сказав Олег Сенцов в коментарі "Суспільному".

Олег Сенцов і актори фільму "Носоріг" / Фото: facebook.com/SaveSentsov

Про що фільм "Носоріг"

Сюжет картини, над якою Олег Сенцов почав працювати ще в 2011-му, розповідає про молодого хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Герою доведеться зіткнутися з бійками, вбивствами, втратою сім'ї та іншими подіями, які приводять його абсолютно не туди, куди він очікував.

Незважаючи на те, що жорстокість була нормою в 90-х, залишалася і надія, тому герой усвідомлює свої помилки минулого і намагається їх виправити.

Головні ролі зіграли Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова.

Дивіться трейлер фільму "Носоріг":

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