Надя Дорофєєва попри розлучення привітала Дантеса з днем народження. Що побажала колишньому?

Надя Дорофєєва привітала Володимира Дантеса із 34-річчям. / Фото: Колаж: Сьогодні

В двох красунчиків українського шоу-бізнесу сьогодні дні народження. Артем Пивоваров планував святкувати в Америці, але приголомшив шанувальників новиною про скасування участі в турі за океаном. У Володимира Дантеса також напередодні видався непростий день. За правдиві сторіз про обстріл ТЦ у Кременчуці сторінку співака ледь не заблокував Instagram.

В свій 34-ий день народження колишній підопічний продюсерки Наталії Могилевської отримав привітання від Наді Дорофєєвої.

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Володимир Дантес І Надя Дорофєєва за кілька місяців до розлучення / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Ексдружина, яка закрутила роман з найкращим другом Володимира, ресторатором Михайлом Кацуріним, однією з перших привітала Дантеса.

Знаю, як багато ти ще зробиш всього крутого. Нехай всі твої мрії здійсняться, – побажала колишньому Надя у своєму Instagram.

Скріншот Instagram/nadyadorofeeva

В той же час Володимир попросив усіх не тішити його подарунками. А краще задонатити у найбільший в Україні фонд допомоги армії.

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Раніше ми розповідали, що Дантес став частіше викладати спільні сторіз з колишньою дружиною Михайла Кацуріна.