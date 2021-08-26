Надя Дорофєєва зворушила зустріччю з танцюристом, який вийшов з коми після побиття (відео)

Надя Дорофєєва зустрілася з побитим танцюристом / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Танцюрист з шоу-балету Наді Дорофєєвої, Женя, який нещодавно вперше вийшов на зв'язок після коми, вже повернувся додому і возз'єднався з сім'єю. До хлопця приїхали його друзі та команда, включаючи саму артистку.

Роликом з затишних посиденьок за столом Надя Дорофєєва поділилася в Instastories. У кадрі Женя, у якого все ще болить праве око і не відкривається, усміхнувся, коли його знімала співачка. У відео артистка показала і страви, накриті на стіл. Зірка здивувалася, що там були та равлики.

По-перше, ми приїхали в гості до нашого прекрасного Жені. Але найсмішніше – чому на дачі у Жені равлики? – сказала Надя Дорофєєва.

У кадрі з'явилася і мама Євгенія Гончаренко.

Що відомо про побиття танцюриста Наді Дорофєєвої?

На початку серпня біля одного з київських клубів виник конфлікт між 28-річним чоловіком, який на той момент ще був працівником УДО, і 22-річним танцюристом Євгеном Гончаренком, який виступає в шоу-балеті Наді Дорофєєвої. Хлопець заступився за дівчину.

У відповідь на це нападник чоловік завдав Євгену сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю. У результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Через два тижні Женя вийшов з коми і тепер його чекає тривала реабілітація.

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був знятий камерою спостереження:

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