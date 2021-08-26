Надя Дорофеева растрогала встречей с танцором, который вышел из комы после избиения

Надя Дорофеева встретилась с избитым танцором / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Танцор из шоу-балета Нади Дорофеевой, Женя, который недавно впервые вышел на связь после комы, уже вернулся домой и воссоединился с семьей. К молодому человеку приехали его друзья и команда, включая саму артистку.

Роликом с уютных посиделок за столом Надя Дорофеева поделилась в Instastories. В кадре Женя сидел за столом, и улыбнулся, когда его снимала певица. В видео артистка показала и блюда, накрытые на стол. Звезда удивилась, что там были и улитки.

Во-первых, мы приехали в гости к нашему прекрасному Женечке. Но самое смешное – почему на даче у Жени улитки? – сказала Надя Дорофеева.

В кадре появилась и мама Евгения Гончаренко.

Что известно об избиении танцора Нади Дорофеевой?

Более недели назад возле одного из киевских клубов возник конфликт между 28-летним мужчиной, который на тот момент еще был работником УГО, и 22-летним танцором Евгением Гончаренко, который вступился за девушку.

Нападавший мужчина нанес Евгению сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения: