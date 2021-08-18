Танцюрист Наді Дорофєєвої вперше вийшов на зв'язок після коми – як він зараз виглядає (фото)

22-річного Женю Гончаренко перевели в звичайну палату після коми. Вчора вітчим хлопця розповів, що Женя ще дуже слабкий і йому має бути тривала реабілітація. Тепер Женя сам вийшов на зв'язок. У себе в InstaStories він подякував усім за підтримку.
Така величезна кількість людей мені написала. Я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу сказати спасибі за ваші слова. Буду поступово всіх тримати в курсі, – написав Женя.
Друзі Жени вже встигли його відвідати в лікарні і поділилися спільним фото з палати.
Що сталося з Женею
22-річного танцюриста побили в Києві. Нападник чоловік завдав хлопцеві сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю.
Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був відображений на камері спостереження:
В результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
Нападником виявився 28-річний співробітник Управління державної охорони, який на момент відбувається був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
Інші новини про те, що сталося:
- Побиття танцюриста Дорофеєвої. Нападника звільнили з УДО
- Побитого танцюриста Дорофеєвої труять в Мережі через його виступи в Росії .