Надя Дорофєєва з цукеркою в роті та в бікіні кокетливо вигнулась на камеру (відео)

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

31-річна співачка Надя Дорофєєва, яка вчора зворушила кадрами із зустрічі з танцюристом Євгеном, одягнула рожевий топ купальника, джинси та кокетливо позувала на камеру. Відео зірка опублікувала в Instagram.

У короткому ролику артистка робить вельми небезпечний рух – з цукеркою на паличці в роті вигинається назад, змахнувши пишними локонами. Заодно співачка показала і макіяж, який назвала "Lollipop-мейк".

Шанувальники засипали зірку компліментами.

"Мілаха така"

"Надюша, красива дуже"

"Фігурка вогонь"

Нагадаємо, ещодавно танцюрист Женя Гончаренко, який виступав в шоу-балеті Наді Дорофєєвої, вийшов з коми. На початку серпня Женю вдарив 28-річний ексспівробітник УДО. Удар припав на голову, у результаті чого у Жені був крововилив в мозок. Понад два тижні він пролежав у комі.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Надею Дорофеєвої для "Зіркового шляху":

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