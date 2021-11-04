Нам не вибратись: вийшов трейлер другої частини фінального сезону Паперового будинку

Офіційний трейлер фіналу серіалу "Паперовий будинок". / Фото: скриншот

У трейлері другої частини 5-го сезону іспанської кримінальної драми, на яку ми вже робили огляд, показали, як Професор стоїть на межі краху – йому доведеться вивезти гроші з банку, при цьому не втративши свою банду.

У продовжденні "Паперового будинку" покажуть події, що відбуваються під час нападу на центральний банк Іспанії, де команда Професора провела вже понад 100 годин та намагається відбитися від військових. Тепер головним героям доведеться боротись за власне життя.

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У ролику загадковий Професор приїхав до центрального банку, де перебуває майже вся його команда. Всі вони у пригніченому стані через смерть Токіо під час перестрілки.

У відео також показали частину жорстого зіткнення банди з армією військових. Всі кадри супроводжуються зворушливою піснею "The Funeral" від Band of Horses.

- Нам було доручено покласти край пограбуванню. Це ми й маємо зробити, — каже один із військових.

У фінальних серіях глядач побачить, як головні герої спробують урятуватися і дізнається, хто ж в результаті таки переможе.

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Дивіться трейлер до другої частини п'ятого сезону "Паперового будинку":

Нагадаємо, що перші п'ять серій 5-го сезону показали у вересні 2021 року. А вже рівно через місяць, 3 грудня, вийдуть фінальні серії.

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Чим серіал підкорив весь світ?

"Паперовий будинок" — кримінальний іспанський серіал про банду загадкового Професора, яку він зібрав, аби реалізувати давню мрію свого батька — надрукувати в Королівському монетному дворі Іспанії 2,4 млрд євро. Риси бандитів вельми креативні: червоні комбінезони, маски Сальвадора Дали і позивні імена – Токіо, Ріо, Берлін, Найробі, Денвер, Москва, Осло та Гельсінкі.

Скриншот з серіалу

У центрі сюжету група людей, які зневірилися у житті та вирішуються на таку авантюру.

Перший сезон вийшов у 2017 році. Після цього серіал завоював світову прихильність.

У 2018 році серіал був включений до списку топ-серіалів за версією газети The New York Times. А також став лауреатом премії "Emmy " як найкращий драматичний серіал.

За даними IMDb, у 2020 році проект посів друге місце у рейтингу топовий серіалів серед користувачів сайту. А видання Variety виділило "Паперовий будинок" серед найпоширеніших шоу на Netflix.

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