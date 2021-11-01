Про що фільм Вічні і чому про нього всі говорять: експленейшен головної прем'єри листопада

3 листопада в український прокат виходить третя картина нової фази кіновсесвіту Marvel – "Вічні" з Анджеліною Джолі, Сальмою Гайєк та іншими. Розповідаємо, що треба знати про фільм і як на нього реагують західні критики

Про що фільм "Вічні" студії Marvel / Фото: Колаж: Сьогодні

"Вічних" зняла режисерка Хлоя Чжао, яка отримала "Оскар" за фільм "Земля кочівників" і стала другою в історії Академії найкращою жінкою-режисером.

Незважаючи на всю "артхаусність" робіт Чжао, кінокомікс Marvel зазначають критики, досить видовищний і цілком вписується в стиль усіх фільмів студії. Хоча свій візуальний стиль режисерка в цій роботі зберегла.

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Хто такі Вічні та про що кіно

Вічні – це безсмертні суперлюди, створені космічними богами Целестіалами. Понад 7 тисяч років Вічні таємно жили на Землі і захищали людство від Девіантів і тільки від них.

Кадр із фільму "Вічні" / Фото: YouTube

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Вічним заборонено втручатися у ситуації, які не пов'язані з Девіантами. Саме тому вони не з'явилися в останніх "Месниках" і не допомогли тим зупинити Таноса.

За сюжетом фільму, на Землі живуть десять Вічних, розкиданих по різних точках планети. За сім днів вони мають зібратися і врятувати людство від нападу зловісної раси – Землею промайнула хвиля дивних землетрусів, а в центрі Лондона раптово з'явився один із Девіантів.

Трейлер фільму Вічні – дивитись онлайн:

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Каст "Вічних"

Сальма Гайєк виконала у фільмі роль цілительки Аяк, яка стоїть на чолі команди Вічних; Річард Медден (Робб Старк у "Грі престолів") зіграв Ікаріса, що вміє літати і трансмутувати; Анджеліні Джолі дістався образ войовниці Фіни; Джемма Чан – Серсі, здатна дотиком змінювати склад матерії.

Актори "Вічних" на прем'єрі фільму у Лондоні / Фото: instagram.com/marvelstudios

У картині також є перший супергерой-гомосексуал у всесвіті Marvel – Фастос, якого зіграв Брайан Тайрі Генрі, перша глуха супергероїня MCU – Маккарі, що володіє надшвидкістю, її зіграла глуха акторка Лорен Рідлофф, а Кіту Гарінгтону (Джон Сноу в "Грі престолів") пощастило перетворитися на Чорного лицаря (у коміксах він крутив роман із Серсі).

Що говорять про фільм

У Європі та США "Вічні" вже подивилися і в Мережі з'явилися перші відгуки про картину. Багато критиків сходяться на думці, що фільм не дотягує до "Месники: Фінал" або навіть "Вартових галактики", а місцями нагадує "Дюну".

Один з найнудніших фільмів Marvel за останні роки – заплутаний, стомлюючий і нецікавий, – вважає Родріго Перес. The Playlist.

Кадр із "Вічних" / Фото: YouTube

За "натуралістичні кадри" хвалять оператора Бена Девіса – він працював над "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі" та "Доктором Стренджем".

Його кадри надають фільму "менш синтетичний вигляд, ніж інші проекти Marvel", — вважає Девід Руні з The Hollywood Reporter.

Однак "Вічні" називають досить епічним та масштабним кіно, знятим за всіма канонами супергеройських блокбастерів. Хлоя Чжао приділяє достатньо часу розкриттю кожного персонажа (хронометраж фільму більше двох годин), підкреслюючи недосконалість Вічних, їхні слабкості та вразливості, незважаючи на безсмертя та величність суперлюдей.

Не дивно, що Marvel вирішили співпрацювати з цією режисеркою, адже у фільмах MCU завжди дуже тісно межують сюжети про "кінець світу" та прості людські конфлікти центральних персонажів.

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