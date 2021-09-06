Денвер і Стокгольм у Венеції: зірки Паперового будинку сяяли разом на червоній доріжці (фото)

Популярні іспанські актори Хайме Лоренте та Естер Асебо стали зірковими гостями Венеційського кінофестивалю, який проходить з 1 по 11 вересня на італійському острові Лідо

Естер Асебо і Хайме Лоренте / Фото: Getty Images, instagram.com/estheracebo

Зірки серіалу "Паперовий будинок", на 5-й сезон якого ми зробили огляд, 29-річний Хайме Лоренте (Денвер) і 38-річна Естер Асебо (Моніка/Стокгольм) показали спільні фото з червоної доріжки 78-го Венеційського кінофестивалю.

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На фото, опублікованих в Instagram-акаунті Естер Асебо, акторка позувала зі своїм колегою, Хайме Лоренте під час прогулянки на водному таксі. На червоній доріжці знаменитість з'явилася у сукні Giorgio Armani з вишивкою, а Хайме був у чорному костюмі.

Естер Асебо і Хайме Лоренте / Фото: Getty Images

Сміх. Нерви. Поспіх. Човен. Емоції. Знову сміх. Побільше нервів. Команда, – написала Естер Асебо.

Зірка серіалу "Паперовий будинок" Естер Асебо в Венеції / Фото: instagram.com/estheracebo

Нагадаємо, що в серіалі "Паперовий будинок" Естер Асебо зіграла роль секретарки Артуро Романа, Моніки. Під час пограбування героїня закохується в грабіжника на прізвисько Денвер, якого грає Хайме Лоренте.

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"Паперовий будинок" став найпопулярнішим неангломовним серіалом на Netflix. Перша половина п'ятого сезону вийшла третього вересня. Решта епізоди вийдуть третього грудня.

Як відкрився Венеційський кінофестиваль цього року:

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