Ти пошкодуєш про це: Каньє Вест зі злістю звернувся до нового хлопця Кім Кардашян

Репер-мільярдер уперше пригрозив бойфренду Кім. Схоже, Каньє зовсім не в захваті від нового роману своєї екс-дружини

Каньє Вест пригрозив новому бойфренду колишньої дружини / Фото: Getty Images

Виконавець вже неодноразово заявляв, що не готовий остаточно розлучитися з Кім Кардашян, адже все ще її любить і не хоче втрачати сім'ю, а має намір зійтись і далі виховувати їх чотирьох дітей.

Нещодавно репер публічно зізнався, що зробив багато помилок у стосунках із колишньою дружиною.

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Бог хоче, щоб ми отримали відкуплення у цих відносинах. Ми робили помилки. Я робив помилки. Якщо Бог знову об'єднає нас, то мільйони сімей зможуть подолати розлуку та біль, який використовує диявол, – сказав з трибуни Вест.

Якщо при згадці Кім репер дуже стриманий і говорить про сімейні цінності, обіцяє змінити свою поведінку, то коли розмова заходить про її нового хлопця гумориста Піта Девідсона, Каньє не підбирає слів. Як повідомляє Star News, артист уперше пригрозив йому.

Піт, якщо ти торкнешся місця, після якого не можна буде повернути все назад, – ти пожалкуєш про це. Подумай кілька разів, перш ніж робити помилку. Я завжди був дружелюбним, але ти можеш усе зіпсувати, – сказав виконавець.

Поки що відомий комік та Кім Кардашян ніяк не відреагували на слова Каньє Веста. Відомо, що рідні зірки також не схвалюють її новий роман.