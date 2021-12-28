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Каньє Вест придбав "вбитий" будинок навпроти Кім Кардашян, яка втекла від нього

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
28 грудня, 08:34
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Здавалося б, колишня репера-мільярдера чітко дала зрозуміти, що не хоче мати з ним нічого спільного. Проте чоловік не втрачає надії возз'єднатися з матір'ю своїх дітей
Каньє Вест хоче повернути стосунки з Карадаш'ян
Каньє Вест хоче повернути стосунки з Карадаш'ян / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Зараз Кім Кардашян будує стосунки з новим молодим бойфрендом, коміком Пітом Девідсоном, від чого не в захваті навіть рідні зірки. Натомість Каньє уперто продовжує робити серйозні кроки, аби повернути екс-кохану.

Днями стало відомо, що Каньє Вест придбав будинок поруч із маєтком...Кім Кардашян! Схоже, одержимість репера колишньою тільки набирає обертів і не дає йому спокою.

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Кім Кардаш'ян і Каньє Вест
Кім Кардаш'ян і Каньє Вест / Фото: Getty Images

Нова нерухомість артиста розташована через вулицю від особняка, де він колись жив зі своєю родиною в елітному районі Хідден-Хіллс в Лос-Анджелесі. За це репер заплатив 4,5 мільйона доларів, повідомляє Daily Mail.

Як повідомляють західні ЗМІ, за рівнем комфорту нове житло Каньє Веста не йде в жодне порівняння з тим розкішним життям, до якого він звик. Але, як то кажуть "кохання зле". На що тільки не йде чоловік, аби привернути увагу Кім.

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Репер викупив ранчо у звичайної сім'ї, якій ця земля належала з 1955 року. Зазначається, що в особняку п'ять спалень, відкритий басейн та стайня. Втім, ремонту тут не було аж з 1980-х.

На відміну від величного маєтку Кім Кардашян цей будинок – взірець мінімалізму та скромності. Але, ймовірно, для Каньє найголовніше те, що він зможе частіше бачитись та навіть слідкувати за Кім.

Цікаво, що виконавець купив нерухомість лише через два тижні після того, як Кардашян подала заяву до суду про визнання її незаміжньою.

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Раніше Каньє Вест пригрозив бойфренду Кім Кардашян – Піту Девідсону. Також він неодноразово заявляв, що не готовий остаточно розлучитися з дружиною, адже все ще її любить.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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