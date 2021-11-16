Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Зірки Українські

Каменських обійняла незнайомця на загадковому фото: "Боже, хто це?"

Анастасія Рогожінська
16 листопада, 11:10
NK ретельно веде соцмережі і постійно тішить фанів новими постами та знімками. Але цього разу співачка як ніколи заінтригувала прихильників та викликала масу питань

Співачка через фото із чоловіком викликала масу питань у Мережі. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно полонила глядачів "Маски" сміливим декольте, опублікувала світлину із чоловіком, і скоріше всього це не Потап.

Настя Каменських опублікувала фото з загадковим чоловіком. / Фото: instagram.com/kamenskux

Реклама

На фото видно, як артистка обійняла незнайомця, який стоїть спиною до фотоапарату. Судячи з цього знімку можна лише сказати, що це якийсь світловолосий юнак, можливо новий артист, але інші подробиці лишились поза кадром.

У кожного своя історія 19.11, – підписала зірка фото в Instagram.

Ймовірно, 19 листопада Каменських презентуватиме новий реліз із якимось співаком. Та це лише допущення, чи справді так – дізнаємось згодом.

Але поки фоловери у коментарях почали вгадувати, що ж це за чоловік на знімку, а також, що саме мала на увазі Настя:

Реклама
  • Мені здається, що це Велбой.
  • Потап тепер із волоссям?!
  • Схуд Потап.
  • Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво)
  • Боже, хто це.
  • Що сталось? Кого чекаємо?
  • Обкладинка нагадує той час коли ще був гурт Потап і Настя.
  • Потилиця не Дані Мілохіна?
Фото: Скріншот instagram.com/kamenskux

До речі, нещодавно в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" співак Петя Чорний заявив, що саме завдяки йому познайомилися Настя та Потап.

За словами артиста, на той час Олексій Потапенко шукав вокалістку, а Настя мала конфлікт із музичним продюсером Едуардом Климом. Детальніше про доленосну пораду артиста читайте у нашому матеріалі.

Ще новин про зірок:

Реклама