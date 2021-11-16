Каменських обійняла незнайомця на загадковому фото: "Боже, хто це?"

Співачка через фото із чоловіком викликала масу питань у Мережі. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно полонила глядачів "Маски" сміливим декольте, опублікувала світлину із чоловіком, і скоріше всього це не Потап.

Настя Каменських опублікувала фото з загадковим чоловіком. / Фото: instagram.com/kamenskux

Реклама

На фото видно, як артистка обійняла незнайомця, який стоїть спиною до фотоапарату. Судячи з цього знімку можна лише сказати, що це якийсь світловолосий юнак, можливо новий артист, але інші подробиці лишились поза кадром.

У кожного своя історія 19.11, – підписала зірка фото в Instagram.

Ймовірно, 19 листопада Каменських презентуватиме новий реліз із якимось співаком. Та це лише допущення, чи справді так – дізнаємось згодом.

Але поки фоловери у коментарях почали вгадувати, що ж це за чоловік на знімку, а також, що саме мала на увазі Настя:

Реклама

Мені здається, що це Велбой.

Потап тепер із волоссям?!

Схуд Потап.

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво)

Боже, хто це.

Що сталось? Кого чекаємо?

Обкладинка нагадує той час коли ще був гурт Потап і Настя.

Потилиця не Дані Мілохіна?

Фото: Скріншот instagram.com/kamenskux

До речі, нещодавно в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" співак Петя Чорний заявив, що саме завдяки йому познайомилися Настя та Потап.

За словами артиста, на той час Олексій Потапенко шукав вокалістку, а Настя мала конфлікт із музичним продюсером Едуардом Климом. Детальніше про доленосну пораду артиста читайте у нашому матеріалі.

Ще новин про зірок: