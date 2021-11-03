Петро Чорний зізнався, що саме він познайомив Потапа з Настею Каменських

Мало хто знає, але саме співак Петро Чорний рекомендував Потапу звернути увагу до Настю Каменських. За словами артиста, на той час Олексій Потапенко шукав вокалістку, а Насті мав конфлікт із музичним продюсером Едуардом Климом.
І я Льоше дзвоню: "Є така дівчинка – талант і личко концертне", – розповів Петя Чорний в інтерв'ю.
Потап прислухався до поради співака. Протягом 11 років "Потап та Настя" були одним із найуспішніших дуетів України. Вони випускали хіти один за одним, збирали аншлаги та знімали кліпи.
Далі по темі
2017-го Потап та Настя повідомили про паузу у спільній музичній роботі. Після цього з'явилися ПТП та NK.
До речі, Петя Чорний познайомив Потапа з Олексієм Завгороднім, він же Позитив.
Олексій Потапенко організовував свою команду. І це пішла тусовка. Тому Олексій із вдячністю завжди каже: "Так, Петруха нас зібрав", – поділився артист у програмі "Зірковий шлях".
Інші новини про зірок:
- Потап поскаржився передплатникам на Каменських: З нею неможливо!
- Потап розповів, що вони з Кам'янськими будинками спілкуються українською (відео) .