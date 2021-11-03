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Петро Чорний зізнався, що саме він познайомив Потапа з Настею Каменських

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
3 листопада, 11:11
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В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Петро Чорний розповів, яку роль відіграв у житті Потапа
Петя Чорний розповів Потапу про Настю Каменських.
Петя Чорний розповів Потапу про Настю Каменських. / Фото: instagram.com/kamenskux

Мало хто знає, але саме співак Петро Чорний рекомендував Потапу звернути увагу до Настю Каменських. За словами артиста, на той час Олексій Потапенко шукав вокалістку, а Насті мав конфлікт із музичним продюсером Едуардом Климом.

І я Льоше дзвоню: "Є така дівчинка – талант і личко концертне", – розповів Петя Чорний в інтерв'ю.

Потап прислухався до поради співака. Протягом 11 років "Потап та Настя" були одним із найуспішніших дуетів України. Вони випускали хіти один за одним, збирали аншлаги та знімали кліпи.

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

2017-го Потап та Настя повідомили про паузу у спільній музичній роботі. Після цього з'явилися ПТП та NK.

До речі, Петя Чорний познайомив Потапа з Олексієм Завгороднім, він же Позитив.

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Потап та Позитив
Потап та Позитив / Фото: instagram.com/realpotap

Олексій Потапенко організовував свою команду. І це пішла тусовка. Тому Олексій із вдячністю завжди каже: "Так, Петруха нас зібрав", – поділився артист у програмі "Зірковий шлях".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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