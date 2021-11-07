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Гаряча Каменських полонила глядачів Маски сміливим декольте (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 09:00
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Заради нового випуску гіпершоу українська співачка NK змінила імідж – Настя змінила зачіску та колір волосся. Дивіться новий образ зірки
Настя Каменських у третьому випуску шоу "Маска"
Настя Каменських у третьому випуску шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Вчора ввечері телеканал "Україна" показав новий випуск найзагадковішого та найзірковішого шоу "Маска", в якому викрили ще одну знаменитість.

Погляди глядачів були прикуті не лише до фантастичних персонажів шоу, а й до нового луку зіркового детективу Насті Каменських.

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Настя Каменських у новому ефірі шоу "Маска"
Настя Каменських у новому ефірі шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Виконавиця одягла для ефіру пурпурну сукню з декольте, яка ідеально поєднувалася з новим кольором волосся NK.

Новий образ NK для гіпершоу "Маска"
Новий образ NK для гіпершоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

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Аутфіт співачка доповнила яскравим макіяжем, зробивши акцент на очі. Хочеться відзначити, що такий холодний відтінок блонд Насті дуже личить.

В коментарях у Instagram Каменських хтось із фоловерів навіть порівняв її з Ані Лорак.

  • "Ну прям Ані Лорак"

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Скріншот: instagram.com/kamenskux

  • "Це дуже красиво"
  • "Дуже круто"
  • "Колір волосся прикольний"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

До речі, нещодавно в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" співак Петя Чорний зізнався, що саме завдяки йому познайомилися Настя Каменських та Потап.

За словами артиста, на той час Олексій Потапенко шукав вокалістку, а Настя мала конфлікт із музичним продюсером Едуардом Климом. Детальніше про доленосну пораду артиста читайте у цьому матеріалі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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