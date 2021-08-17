Настя Каменських змінила концертний костюм і тепер вона виглядає ще гаряче (фото)

Настя Каменських показала новий концертний образ / Фото: instagram.com/kamenskux

Днями Каменських виступала в Одесі. Її прихильники давно пишуть в соцмережі, що артистка ніколи не змінює вбрання, хоча їм хотілося б бачити її у різних костюмах. Можливо, вона їх почула)

Новий образ Насті повністю чорний – це бра і шортики з високою посадкою на талії, а поверх усього цього – сітка максі довжини із вирізом на стегні.

Сценічний лук NK доповнений широким поясом на стегнах з ініціалами співачки.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

У коментарях NK та її новий образ засипали компліментами:

"Сукня – вогонь просто!"

"Красива!"

"Ой, яка шикарна"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

А ось, як виглядає червона сукня Насті Каменських, яку її фани просили змінити.

Настя Каменських опублікувала фото в шикарній червоній сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

"Це одна сукня? Чи у вас 10 однакових на літо?", – писали тоді Каменських.

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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