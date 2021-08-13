Настя Каменських в коротенькій сукні похвалилася стрункими ногами і це ідеальний образ на вечір

NK за час відпустки змінила багато стильних образів, але цей – наш абсолютний фаворит. А головне – він дуже простий і красивий

Настя Каменських показала стрункі ноги в короткій сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

Каменських старанно працює над своїм тілом, а результатами роботи зайвий раз не проти похвалитися перед фоловерами.

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У соцмережі Настя опублікувала теплі кадри з відпустки – на них співачка позує в короткій білій сукні на бретелях і трендових босоніжках з квадратним мисом.

Настя Каменських показала стрункі ноги / Фото: instagram.com/kamenskux

Сукня зірки ідеально вписується в денний або вечірній променад, а головне – її можна поєднувати із різними аксесуарами і взуттям.

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Настя Каменських показала стильний літній аутфіт / Фото: instagram.com/kamenskux

Як худне Настя Каменських

Співачка розповіла, що коли вона почала займатися спортом, у неї був режим харчування, тренувань за графіком і дуже вимогливе ставлення до самої себе.

Настя Каменських на яхті / Фото: instagram.com/kamenskux

Якщо її об'єми зменшувалися, кілограми йшли, то вона була задоволена собою. Але як тільки з'являвся +1 см або навіть +0,5 кг, вона починала себе жорстко критикувати.

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Тепер, за словами NK, її ставлення до тіла змінилося – вона поступово знайшла баланс між чорним і білим, між заборонами та дозволами.

Мій баланс складається в прийнятті. Тієї, якою я є сьогодні. І саме ця любов до себе, а не нестримна строгість, робить мене щасливою, – каже Настя.

Каменських дозволяє собі змінюватися і бути різною. Цьому у неї можна повчитися.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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