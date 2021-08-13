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Настя Каменських в коротенькій сукні похвалилася стрункими ногами і це ідеальний образ на вечір

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 серпня, 09:47
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NK за час відпустки змінила багато стильних образів, але цей – наш абсолютний фаворит. А головне – він дуже простий і красивий
Настя Каменських показала стрункі ноги в короткій сукні
Настя Каменських показала стрункі ноги в короткій сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

Каменських старанно працює над своїм тілом, а результатами роботи зайвий раз не проти похвалитися перед фоловерами.

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У соцмережі Настя опублікувала теплі кадри з відпустки – на них співачка позує в короткій білій сукні на бретелях і трендових босоніжках з квадратним мисом.

Настя Каменських показала стрункі ноги / Фото: instagram.com/kamenskux

Сукня зірки ідеально вписується в денний або вечірній променад, а головне – її можна поєднувати із різними аксесуарами і взуттям.

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Настя Каменських показала стильний літній аутфіт / Фото: instagram.com/kamenskux

Як худне Настя Каменських

Співачка розповіла, що коли вона почала займатися спортом, у неї був режим харчування, тренувань за графіком і дуже вимогливе ставлення до самої себе.

Настя Каменських на яхті
Настя Каменських на яхті / Фото: instagram.com/kamenskux

Якщо її об'єми зменшувалися, кілограми йшли, то вона була задоволена собою. Але як тільки з'являвся +1 см або навіть +0,5 кг, вона починала себе жорстко критикувати.

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Тепер, за словами NK, її ставлення до тіла змінилося – вона поступово знайшла баланс між чорним і білим, між заборонами та дозволами.

Мій баланс складається в прийнятті. Тієї, якою я є сьогодні. І саме ця любов до себе, а не нестримна строгість, робить мене щасливою, – каже Настя.

Каменських дозволяє собі змінюватися і бути різною. Цьому у неї можна повчитися.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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