Настя Каменських не стримала сліз, говорячи про війну в Україні: артистка взяла участь у благодійному концерті

Співачка виступила на благодійному концерті в Іспанії / Фото: instagram.com/kamenskux

Понад 40 днів Україна мужньо відбиває атаки російської армії. Кожен зараз робить на своєму місці все, щоби наблизити перемогу над рашистами. Українські знаменитості використовують свій голос, щоб розповісти світові про геноцид нашого народу. Регулярно ми повідомляємо про благодійні концерти зірок, які також збирають гроші для українців, які опинилися в епіцентрі воєнних дій. Настя Каменських – в тому числі.

Цього тижня Настя Каменських взяла участь у благодійний концерт "Unidos por la paz: Ucrania en el corazón" у Мадриді. За час двогодинного ефіру концерту збирали гроші для допомоги українському народу в організаціях:

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ACNUR (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців)

Іспанський Червоний Хрест

CEAR (Іспанська комісія з допомоги біженцям).

Під час концерту виконала композицію з іспанським виконавцем Funambulista.

Не стримуючи сліз, артистка розповіла про жахіття через атаку росіян.

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Також у програмі Stage calling Настя виконала пісню "Я – Україна".

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Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

Не пропустіть добірку пісень, яку зараз слухають українці.

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