"У нас не було і немає в країні українських фашистів": NK – росіянам, які підтримують Путіна

Співачка Настя Каменських в інстаграм звернулася до росіян, показавши наслідки дій російських військових в Україні

Співачка звернулась до росіян / Фото: instagram.com/kamenskux

Поки що в Мережі обговорюють звернення Семена Слєпакова до Путіна , українська співачка Настя Каменських, слідом за Потапом , також опублікувала пост в інстаграм, звернений до росіян, які підтримують дії агресора Путіна

Наводимо текст листа Насті Каменських без змін.

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"Звертаюся до росіян, які підтримують поточну політику Росії! Так зараз виглядає Україна, Київ та багато інших міст, людей, дітей, будинків України! Відео зі звуком, дуже страшним звуком.



У нас не було і немає у країні українських фашистів, про які ведеться пропаганда! Ніхто ніколи не утискав нікого через мову. Українська влада не робила ні диверсій, ні нападала на нас. І не робили нічого з того, що вам розповідається роками і досі! Це може підтвердити Український Народ!



Ми мали мир! Україна завжди була країною з фокусом на розвиток: творчий, технологічний, розвиток startup'ів, у нас багато класних брендів у сфері моди та краси! Ми завжди були і будемо йти вперед! Прогресувати! І що далі ми просувалися, то швидше у нас виходило. Ми співали, будували, створювали, розвивали it-сектор, fashion та багато іншого! Українські режисери створювали неймовірні шоу, вистави, кліпи, фільми! Автора з України написали мільйони треків, які ви слухаєте та, впевнена, продовжите слухати та любити! У нас чудові смачні ресторани. Ми завжди створюємо, а не руйнуємо. Усього створеного та всіх успіхів просто не вдасться перерахувати в одному пості. У нас був сміх і радість у дитячих гуртках, школах та садах. Дорослі з цікавістю розвивалися на курсах з абсолютно різних напрямків – щоб ми, українці, СТВОРЮВАЛИ І РОЗВИВАЛИ.

Ми мали мир! Він був до російського вторгнення на територію України. А тепер маємо повномасштабну війну, в якій гине мирне населення України. Війна проти всього цивілізованого та дипломатичного світу, яку вам називають "спец операцією заради миру". Світ не може створюватись такою ціною! Україна завжди була мирною. Але ж нашу незалежну країну змушують воювати!

Почуйте справжню, щиру, правдиву Україну, не дозволяйте обманювати вас!"

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Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка показала в інстаграмах жахливі кадри воєнних дій, які Росія розв'язала в Україні.

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Тим часом багато світових зірок уже висловилися проти війни в Україні.