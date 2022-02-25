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"У нас не було і немає в країні українських фашистів": NK – росіянам, які підтримують Путіна

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 18:00
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Співачка Настя Каменських в інстаграм звернулася до росіян, показавши наслідки дій російських військових в Україні
Співачка звернулась до росіян
Співачка звернулась до росіян / Фото: instagram.com/kamenskux

Поки що в Мережі обговорюють звернення Семена Слєпакова до Путіна , українська співачка Настя Каменських, слідом за Потапом , також опублікувала пост в інстаграм, звернений до росіян, які підтримують дії агресора Путіна

Наводимо текст листа Насті Каменських без змін.

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"Звертаюся до росіян, які підтримують поточну політику Росії! Так зараз виглядає Україна, Київ та багато інших міст, людей, дітей, будинків України! Відео зі звуком, дуже страшним звуком.

У нас не було і немає у країні українських фашистів, про які ведеться пропаганда! Ніхто ніколи не утискав нікого через мову. Українська влада не робила ні диверсій, ні нападала на нас. І не робили нічого з того, що вам розповідається роками і досі! Це може підтвердити Український Народ!

Ми мали мир! Україна завжди була країною з фокусом на розвиток: творчий, технологічний, розвиток startup'ів, у нас багато класних брендів у сфері моди та краси! Ми завжди були і будемо йти вперед! Прогресувати! І що далі ми просувалися, то швидше у нас виходило. Ми співали, будували, створювали, розвивали it-сектор, fashion та багато іншого! Українські режисери створювали неймовірні шоу, вистави, кліпи, фільми! Автора з України написали мільйони треків, які ви слухаєте та, впевнена, продовжите слухати та любити! У нас чудові смачні ресторани. Ми завжди створюємо, а не руйнуємо. Усього створеного та всіх успіхів просто не вдасться перерахувати в одному пості. У нас був сміх і радість у дитячих гуртках, школах та садах. Дорослі з цікавістю розвивалися на курсах з абсолютно різних напрямків – щоб ми, українці, СТВОРЮВАЛИ І РОЗВИВАЛИ.

Ми мали мир! Він був до російського вторгнення на територію України. А тепер маємо повномасштабну війну, в якій гине мирне населення України. Війна проти всього цивілізованого та дипломатичного світу, яку вам називають "спец операцією заради миру". Світ не може створюватись такою ціною! Україна завжди була мирною. Але ж нашу незалежну країну змушують воювати!

Почуйте справжню, щиру, правдиву Україну, не дозволяйте обманювати вас!"

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Настя Каменських
Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка показала в інстаграмах жахливі кадри воєнних дій, які Росія розв'язала в Україні.

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Тим часом багато світових зірок уже висловилися проти війни в Україні.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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