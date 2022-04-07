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Те, що зараз слухають українці: не пропустіть ТОП-10 треків Apple Music Україна

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 09:47
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Наступна музика звучить у навушниках українців, які переживають напад Росії на нашу країну
Пісні у цьому ТОП-листі відображають смаки українців станом на даний момент
Пісні у цьому ТОП-листі відображають смаки українців станом на даний момент / Фото: pexels.com

Поки наші читачі обговорювали той факт, що Фонд Розвитку Української Музики закликав відмовитися від російських фільмів та музики, ми ділимося ще однією новиною у контексті музики. Адже це інструмент, що допомагає зберігати сили, повертає натхнення у боротьбі з російськими окупантами.

Apple Music щодня оновлює свій рейтинг топових треків в Україні. І, як ви побачите у списку далі, у плейлисті наших співвітчизників побільшало пісень українською мовою, що не може не тішити.

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Фото: www.pexels.com

Очолює список качовий трек від гурту "Мюслі UA" – "Вова, *баш їх", який зараз буквально розриває соцмережі.

  1. Мюслі UA – Вова, *баш їх
  2. Kalush Orchestra – Stefania
  3. KALUSH feat. Skofka – Додому
  4. MAX BARSKIH – Буде весна
  5. PROBASS HARDI – Доброго вечора
  6. Один у каноє – У мене немає дому
  7. The Kiffness feat. Boombox – Oy U Luzi Chervona Kalyna
  8. MORGENSHTERN – 12
  9. Jerry Heil – #ПОШТА
  10. Tom Odell – Another Love

Якщо ви ще не чули, цей хіт – це те, що піднімає бойовий дух.

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Також дивіться ТОП-лист пісень про Україну, які повернуть віру у світле майбутнє.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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