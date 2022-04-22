Наталя Могилевська втратила близьку людину в Маріуполі: разом з ним помирає моє дитинство

Наталя Могилевська втратила дядька у Маріуполі / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Війна несе з собою безліч зруйнованих життів та смертей. Українські зірки теж діляться своїми жахливими історіями про втрати близьких.

Сьогодні українська співачка Наталія Могилевська у Instagram повідомила, що втратила рідного дядька у Маріуполі. Зі сльозами на очах співачка розповіла, що до будинку, де вона часто проводила літо в дитинстві, потрапило два снаряди.

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На все життя я залишу в серці запах солоного моря, смак смажених кісок з тіста з цукровою пудрою, чудовий виноградник, дуже гарні троянди... саме в цих трояндах його і поховали, тому що по-людськи поховати було неможливо... Разом з ним вмирає моє дитинство, – поділилася виконавиця.

Після смерті батьків сім'я дядька залишалася для Наталії Могилевської "оберегом та місцем сили". Проте російські окупанти нещадно зруйнували те, що так було дорого виконавиці та всім українцям.

Раніше телеведучий родом із Маріуполя Андрій Бедняков розповів про те, що втратив не лише батьківський будинок, а й найближчу людину – маму. Після смерті мами Андрій Бідняков дав дуже цінну пораду фанатам. Крім того, він показав цинічну реакцію рашистів на втрату найріднішої йому людини.