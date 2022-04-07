"Бог тебе покарав": Андрій Бєдняков показав цинічну реакцію рашистів на смерть мами в Маріуполі

Телеведучий після побачених коментарів росіян захотів побудувати величезну стіну між Україною та країною-агресоркою

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Днями Андрій Бєдняков розповів про трагедію у сім'ї – не стало його мами, яка хворіла і останні дні життя була в комі. Ведучий зазначив, якби не "русский мир", то його найрідніша людина могла б ще жити.

Трагічною звісткою Бєдняков поділився в Instagram. І коли українці висловляювали свої співчуття та слова підтримки, то люди з Росії – цинічно зловтішались.

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Фоловери Бєднякова з РФ жорстко відреагували на трагічну смерть його мами у заблокованому Маріуполі.

Так, одна користувачка пише, що цю трагедію ведучий заслужив, інша вважає, що війна в Україні, яку розв'язала РФ, тут ні до чого:

Ну що, Андрійку, покарав тебе Бог.

Відповідь на перше питання ти виклав. Мама була в комі, тому не виходила на зв'язок, а сестра не хотіла тебе засмучувати. Яка хвороба була у мами? До чого тут Росія?

Скріншот Instagram

Зазначимо, що Андрій тимчасово відкрив доступ до коментарів у соцмережі і вкотре переконався, що у росіян відсутні мізки і там ні з ким говорити.

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Просто відкрив інстаграм. Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки потрібно мати мізків? Дайте мені відповідь, – емоційно висловився Бєдняков.

Після такого цинічного фідбеку росіян ведучий закрив коментарі під постами.

Раніше Андрій Бєдняков показав, на що перетворили окупанти Маріуполь.