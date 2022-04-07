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"Бог тебе покарав": Андрій Бєдняков показав цинічну реакцію рашистів на смерть мами в Маріуполі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 13:24
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Телеведучий після побачених коментарів росіян захотів побудувати величезну стіну між Україною та країною-агресоркою
Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Днями Андрій Бєдняков розповів про трагедію у сім'ї – не стало його мами, яка хворіла і останні дні життя була в комі. Ведучий зазначив, якби не "русский мир", то його найрідніша людина могла б ще жити.

Трагічною звісткою Бєдняков поділився в Instagram. І коли українці висловляювали свої співчуття та слова підтримки, то люди з Росії – цинічно зловтішались.

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Фоловери Бєднякова з РФ жорстко відреагували на трагічну смерть його мами у заблокованому Маріуполі.

Так, одна користувачка пише, що цю трагедію ведучий заслужив, інша вважає, що війна в Україні, яку розв'язала РФ, тут ні до чого:

  • Ну що, Андрійку, покарав тебе Бог.
  • Відповідь на перше питання ти виклав. Мама була в комі, тому не виходила на зв'язок, а сестра не хотіла тебе засмучувати. Яка хвороба була у мами? До чого тут Росія?
Скріншот Instagram

Зазначимо, що Андрій тимчасово відкрив доступ до коментарів у соцмережі і вкотре переконався, що у росіян відсутні мізки і там ні з ким говорити.

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Просто відкрив інстаграм. Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки потрібно мати мізків? Дайте мені відповідь, – емоційно висловився Бєдняков.

Після такого цинічного фідбеку росіян ведучий закрив коментарі під постами.

Раніше Андрій Бєдняков показав, на що перетворили окупанти Маріуполь.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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