Наташа Корольова спантеличила Мережу відео з дитячим візком: "Вже не знають, чим зайнятися"

Нове відео Наташі Корольової із сином захейтили в Мережі / Фото: instagram.com/koroleva__star

Ні, Наташа Корольова не вирішила показати свою позашлюбну дочку або розповісти ще про одного спадкоємця. Це співачка анонсувала новий спільний проєкт із сином Архіпом і одразу ж нарвалася на критику.

У новому відео співачка показала себе з коляскою. Штовхаючи її перед собою, вона сюсюкає дитині всередині, а син поряд їй допомагає. Але потім кадр змінюється, і Корольова разом із сином готуються до спільного виступу в новому проєкті на одному з російських телеканалів.

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У Мережі не оцінили такий креатив і вкотре розкритикували Архіпа , що він намагається побудувати кар'єру в шоу-бізнесі на імені матері.

"Сують скрізь своїх бездарних дітей ... ну чого тут талановитого і смішного? На рівні колгоспного спектаклю. Самі зганьбилися на всю країну вульгарним дешевим піаром і сина тягнуть туди ж. Клоуни, млинець"

"Затягла свого нікчемного синочка, ніяк не приткне кудись"

"Дістала вся сімейка"

"Сім'я мавп якихось уже не знають, чим зайнятися"

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