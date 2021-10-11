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Чому насправді розлучилися Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв- зізнання співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 14:51
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Минуло вже багато років з моменту розлучення Наташі Корольової і Ігоря Ніколаєва, але артистка досі продовжує розповідати про стосунки з першим чоловіком
Наташа Корольова назвала причину розлучення з Ігорем Ніколаєвим
Наташа Корольова назвала причину розлучення з Ігорем Ніколаєвим / Фото: Instagram

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв разом прожили десять років. Співачка часто в своїх інтерв'ю згадує стосунки з першим чоловіком Ігорем Ніколаєвим і розповідає раніше невідомі факти. Тепер артистка вирішила поговорити про причини розлучення з відомим композитором. .

На думку співачки, перший чоловік допустив помилку, коли спробував тиснути на неї – це і призвело до розлучення.

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У мене за спиною два шлюби, один десять років, інший вже 20. У першому досвіді партнер хотів мене під себе підлаштувати, змінити, і це виходило в юні роки. Але потім внутрішній стрижень дав мені зрозуміти, що мені некомфортно, – поділилася співачка в інтерв'ю Олені Ашанін.

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв
Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв / Фото: Instagram

Раніше Наташа Корольова зізналася, чому вони з Ігорем Ніколаєвим не стали батьками. Для співачки тоді на першому місці була кар'єра і артистка не думала про дітей.

Був період у Ігоря, коли він дуже хотів, але я була не готова. Знаєте, я і до шлюбу була не готова в 18 років. Тому, коли він просив сильно дітей, я не розуміла: "Які діти ?!". Я сама була ще дитиною, – розповідала в одному зі своїх інтерв'ю співачка.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова розлучилися в 2001 році. У 2003 році Наташа Корольова вийшла заміж за Сергія Глушка. Пара виховує сина Архипа.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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