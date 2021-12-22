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Наташа Корольова без фонограми виконала пісню, яка всіх дістала (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 14:05
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Днями Наталя Корольова відвідала чергову російську премію. Отримуючи нагороду, співачка вирішила із залом заспівати свій хіт "Желтые тюльпаны", але щось пішло не так
Наташа Корольова заспівала без фонограми "Желтые тюльпаны"
Наташа Корольова заспівала без фонограми "Желтые тюльпаны" / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташі Корольової не звикати до критики в соцмережах. Російській співачці часто дістається за використання фотошопу і люблять у коментарях поміркувати про вокальні дані сина Корольової. Але цього разу артистку захейтили за одну із найпопулярніших пісень у її репертуарі.

У себе в Instagram Наташа Корольова опублікувала відео, як співає "Желтые тюльпаны" без фонограми.

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Підписники и написали, що втомилися від "Желтых тюльпанов" та радять артистці урізноманітнити репертуар.

  • "Знову тюльпани?! А новенького нічого чи немає?"
  • "Ну чому немає нових хітів?? Наташа! Це, звичайно, класно, але ви залишилися в 90-х"
  • "Набридли ці пісні вже! Хочеться нового! Скоро вже нудити почне!"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Наташу Корольову розкритикували за витівку на концерті Ігоря Ніколаєва . Співачка прийшла без запрошення, а потім із зали виконали "Желтые тюльпаны".

Еліна Пелешенко
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