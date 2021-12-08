Наташа Корольова вперше зізналася, що відбувалося поза камерами після її визнання про позашлюбну дочку

Наташа Корольова зізналася, що у неї є дочка / Фото: YouTube
Наташа Корольова зіткнулася з черговою хвилею хейту на свою адресу. Директорка співачки не виключала, що реакція може бути різною, але такого негативу не очікувала. Але водночас близькі підтримали співачку. Про це Корольова розповіла у новому інтерв'ю у бесіді з журналістами. teleprogramma.pro
Жодних скандалів родина Наташі Корольової не влаштовувала.
Сім'я на те є сім'я — щоб розуміти і любити. Моє рішення приянйли. Все-таки це добре: на світ з'явився новий людина. Новий мешканець планети. І ще один член нашої родини. Так, може, нетривіальним методом, але й життя зараз нетривіальне, високотехнологічне. Так що поява нових людей відбувається іноді незвичайно. Мине кілька років, і нікого це не дивуватиме, – вперше розповіла співачка.
Син Наташі Корольової теж спокійно сприйняв новину про позашлюбну дочку мами. Незабаром сім'я планує поїздку до США, і співачка хоче Архипа познайомитись з його молодшою сестрою.
Всі разом зберемося та познайомимося очно. А так в онлайн-режимі ми всі друг одного знаємо, бачимо і регулярно спілкуємося, – поділилася співачка.
Що відомо про позашлюбну доньку Наташі Корольової
За словами співачки, вона допомогла своєму хорошому знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. Дівчинка народилася у США у листопаді 2019 року.
Перед народженням малюка Наташа підписала документи та відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.
За народження малюка співачка отримала 50 біткоїнів – приблизно два мільйони доларів.
Багато хто сумнівається у правдивості всієї цієї історії. Профайлери ставлять під сумнів версію , що нібито родичі Наташі Корольової не знали про народження дівчинки А ЗМІ з'ясували , що на фото, які співачка надала як докази, не дочка Корольової, а син її подруги.
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