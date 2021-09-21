Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Інтерв'ю Пустовіта

Тізер кліпу Лорак

Еммі 2021

Зізнання Фагота

Кондратюк vs Успенська

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Історія про дочку Наташі Корольової фейк? На чому співачка і її сім'я "прокололися"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 15:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наташа Корольова шокувала зізнанням про позашлюбну дочку в США. Співачка допомогла своєму другові-гея стати батьком
Наташу Корольову підозрюють в обмані через позашлюбну дочку
Наташу Корольову підозрюють в обмані через позашлюбну дочку / Фото: скриншот

Як заявила Наташа Корольова, ніхто з близьких про цю її таємниці не знав. Про свою позашлюбну дочку артистка розповіла мамі, синові Архипові і чоловіку Тарзану в ефірі програми "Секрет на мільйон". Хоч вони і зробили вигляд, що здивовані, але профайлер Ілля Аніщенко поставив під сумніви реакцію близьких співачки.

Я не побачу на обличчях рідних особливого подиву, шоку. Син ще намагається зобразити здивування. Але видно, що вони теж знали всі заздалегідь, – сказав він в коментарі teleprogramma.pro.

Син Наташі Корольової та чоловік
Син Наташі Корольової та чоловік / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

А ось профайлер Світлана Філатова вважає, що Архип і мама Наташі Корольової дійсно не знали про дочку співачки. Про це пише kp.ru.

У сина на обличчі написано напруга, сором і навіть огиду до того, що відбувається. Схожий ефект слова Наташі викликали і у матері: вона мимоволі відхиляється назад – боїться цієї новини, розкриває очі з переляку, піднімає брови. Схоже що бабусю використовували втемну , – сказала профайлер.

/ Фото: Скріншот з YouTube

За словами Філатової, Тарзан заздалегідь знав про все.

Незважаючи на влаштоване в студії шоу з розмахуванням руками, насправді не видав абсолютно ніяких емоцій. Він застиг, напружився, аби не показати своєю поведінкою нічого зайвого. Він точно знав про сценарії програми і, як я думаю, всіма силами намагався відпрацювати гонорар за сенсацію.

Реклама

До слова в Мережі вважають, що вся історія з позашлюбною донькою вигадана. У коментарях під тим самим випуском програми активно обговорюють зізнання співачки.

Реклама

Музичний критик Сергій Сосєдов вважає, що історія, швидше за все, правдива.

Наташі, я думаю, немає резону обманювати. Вона розумна дівчинка і розуміє: якщо вигадка раптом розкриється, це буде величезний ганьба для неї, удар по репутації, – сказав Сосєдов в бесіді з NEWS.ru.

Дочка Наташі Корольової

Наташа Корольова допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. Дівчинка народилася в США в листопаді 2019 року.

Наташа Корольова з донькою в США
Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

Перед народженням маляти Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

Наташа Корольова з позашлюбною дочкою
Наташа Корольова з позашлюбною дочкою / Фото: Скріншот з YouTube

За народження малятка співачка отримала 50 біткоїнів – приблизно два мільйони доларів.

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
У Наташі Корольової є дворічна дочка!
Ого!
Прем'єра
Найкращі серіали за версією "Еммі-2021"
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти