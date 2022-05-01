Наташа Корольова вперше згадала про Україну, показавши фото з путіністом Філіпом Кіркоровим

Наташа Корольова вперше в Instagram опублікувала пост / Фото: Скріншот з YouTube

Тепер Наталя Корольова повертається до соцмережі. Тільки про війну в Україні співачка не поспішає говорити. Виконавиця "Жовтих тюльпанів" вирішила перший пост в Instagram після довгої мовчанки присвятити путіністові Філіпу Кіркорову. Співачка, вітаючи співака з днем народження, опублікувала спільне фото із Кіркоровим, зроблене в Україні.

Ти супер профі та великий фанат своєї справи!!! Сил тобі, здоров'я та натхнення!!! Моя улюблена фотка зроблена на полароїд за лаштунками "Пісні року" у Києві у Палаці "Україна"! – написала Корольова.

Наташа Корольова опублікувала улюблене фото з путіністом Філіпом Кіркоровим / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Слід зазначити, що коментарі співачка закрила, адже артистка досі не висловилася про війну в Україні.

Хоча якісь слова потрібні, враховуючи, що Корольова дуже пишається дружбою з Кіркоровим, який висловився на підтримку зрадника України Віктора Медведчука ,

Нагадаємо, раніше у сім'ї співачки стався скандал. Сестра та мама Наташі Корольової підтримують Україну, чоловік Тарзан відзначився проросійськими висловлюваннями. Людмила Поривай та Ірина Осауленко вже відписалися від родича-рашиста, сама Корольова жодних коментарів не дає.