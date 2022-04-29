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Визначилася із позицією? Наташа Корольова повернулася в соцмережі та порушила мовчання (відео)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 22:54
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Російська співачка родом із Києва два місяці мовчала про війну в Україні
Наташа Корольова вперше за довгий час повернулася до соцмережі
Наташа Корольова вперше за довгий час повернулася до соцмережі / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сестра та мама Наташі Корольової підтримують Україну, чоловік Тарзан відзначився проросійськими висловлюваннями. Сама співачка зникла із соцмереж та уникала спілкування з журналістами.

Тепер Наташа Корольова знову повернулася до Stories . Виконавиця хіта "Желтые тюльпаны" вирішила й надалі ігнорувати війну в Україні, проте показала, яке запрошення на свій сольний концерт у Кремлі їй відправив путінський співак Філіп Кіркоров.

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Судячи з усього, у Наташі Корольової немає часу коментувати російську агресію, вона збирається на концерт Філіпа Кіркорова, який висловився за підтримку зрадника України Віктора Медведчука.

Нагадаємо, раніше у сім'ї співачки стався скандал. Мама Наташі Корольової та старша сестра співачки вже відписалися від Тарзана після його висловлювань про звірства у Бучі . Сама артисткам жодних коментарів не давала.

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Нещодавно у російських ЗМІ обговорювали, що Наташа Корольова та Тарзан знаходяться на межі розлучення . Причиною розбіжностей у сім'ї стала війна в Україні.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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