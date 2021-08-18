Наташу Корольову на новому фото порівняли з Майклом Джексоном

Новий образ Наташі Корольової розкритикували в Мережі / Фото: Getty Images, instagram.com/koroleva__star

Публікації Наташі Корольової часто обговорюють в Мережі. Співачка не звертає уваги на негатив в Мережі, а продовжує ділитися новими фото. Зараз артистка знаходиться в Калінінграді на зйомках. Королева опублікувала у себе в Instagram новий знімок, але її образ не сподобався підписникам.

Наташа Корольова позувала в червоному костюмі з безліччю рясних малюнків.

Наташу Корольову порівняли з Майклом Джексоном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Багато порахували, що це не найкращий образ співачки. Багатьом не сподобався костюм. Деякі порівняли Наташу Корольову з Майклом Джексоном.

"Костюм не надто виглядає в моменті. А ви завжди очаровашка"

"На Майкла Джексона схожа"

"Костюм жахливий, Наталі хороша!"

Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

До слова, в Мережі часто артистку критикують за використання фільтрів в соцмережах . Наташа Корольова вважає за краще не відповідати на негативні коментарі.

Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , Комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

Кого із зірок Хейта за зовнішність – дивіться в сюжеті:

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