Наташа Корольова здивувала Мережу несподіваним образом: Відразу і не впізнати

Популярна співачка Наташа Корольова з тих артисток, хто йде в ногу з часом. Зараз артистка підкорює TikTok

Наташа Корольова з'явилася в новому образі / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова продовжує експериментувати з іміджем. Не всі спроби артистки здаватися молодше подобаються підписника, але цього разу негативних коментарів майже немає.

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У себе в TikTok співачка опублікувала новий ролик. На відео Корольова постала в топі молочного кольору, накинувши зверху шкіряну куртку. Молодіжний образ співачки доповнили яскравий макіяж і завите розпущене волосся.

Коли забула надіти каблучку,- підписала новий ролик артистка.

У коментарях багато оцінили образ Наташі Корольової і зазначили, що їй дуже личить.

"Який гарний макіяж. Все красивіше і красивіше"

"Красуня"

"Дуже йде вам такий макіяж! Просто супер!"

"Відразу не впізнати зірку"

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До слова, публікації Наташі Корольової не так часто хвалять. У Мережі часто артистку критикують за використання фільтрів в соцмережах . Наташа Корольова вважає за краще не відповідати на негативні коментарі, а просто ділиться новими фото і відео.

Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

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Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

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