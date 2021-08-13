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Наташа Корольова здивувала Мережу несподіваним образом: Відразу і не впізнати

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
13 серпня, 12:25
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Популярна співачка Наташа Корольова з тих артисток, хто йде в ногу з часом. Зараз артистка підкорює TikTok
Наташа Корольова з'явилася в новому образі
Наташа Корольова з'явилася в новому образі / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова продовжує експериментувати з іміджем. Не всі спроби артистки здаватися молодше подобаються підписника, але цього разу негативних коментарів майже немає.

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У себе в TikTok співачка опублікувала новий ролик. На відео Корольова постала в топі молочного кольору, накинувши зверху шкіряну куртку. Молодіжний образ співачки доповнили яскравий макіяж і завите розпущене волосся.

Коли забула надіти каблучку,- підписала новий ролик артистка.

@koroleva__star

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У коментарях багато оцінили образ Наташі Корольової і зазначили, що їй дуже личить.

  • "Який гарний макіяж. Все красивіше і красивіше"
  • "Красуня"
  • "Дуже йде вам такий макіяж! Просто супер!"
  • "Відразу не впізнати зірку"

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До слова, публікації Наташі Корольової не так часто хвалять. У Мережі часто артистку критикують за використання фільтрів в соцмережах . Наташа Корольова вважає за краще не відповідати на негативні коментарі, а просто ділиться новими фото і відео.

Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

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Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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