Напівголий Тарзан написав портрет Наташі Корольової: Це шедевр

З недавніх пір чоловік Наташі Корольової Тарзан часто у себе в соцмережах ділиться картинами, які він написав. Зараз Сергій Глушко (справжнє ім'я) закінчує писати ще один портрет своєї дружини.
На новому фото опублікованому в Instagram Наташа Корольова читає книгу, а напівголий Тарзан пише її портрет на полотні.
Сімейна ідилія, – підписала знімок співачка.
У коментарях думка розділилася. Одні стали захоплюватися новим портретом, написаним Тарзаном, то інші в черговий раз засумнівалися в художньому таланті чоловіка співачки.
"Живі перекази, але віриться насилу. Адже скільки разів просили показати в прямому ефірі. Тому що спочатку було ясно, що це повна маячня"
"Це картина за номерами! Дурять людей, як втім завжди! Не люблю їх"
"Він так шикарно малює"
Нагадаємо, що недавно Сергій написав портрет дружини до дня її народження. Спочатку в коментарях все хвалили Сергія і зазначали, що він дуже добре малює. Але потім в Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.
Сам Тарзан ніяк не коментує негативні коментарі, а просто продовжує публікувати свої роботи.
Як зірки реагують на хамство – дивіться в сюжеті:
Інші новини про Наташу Корольову:
- Як Наташа Корольова виглядає без макіяжу – співачка опублікувала чесне відео.
- Син Наташі Корольової переспівав хіт Макса Барських та нарвався на критику .