Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Скандальний дрифт з alyona alyona

Стан МакSим

Звинувачення в харрасменті

Скандал з Собчак

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Зарубіжні

Напівголий Тарзан написав портрет Наташі Корольової: Це шедевр

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
11 серпня, 12:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Публікації Наташі Корольової і її близьких завжди викликають суперечки в Мережі. Цього разу в коментарях обговорювали художній талант чоловіка співачки
Наташа Корольова показала новий портрет, який написав Тарзан
Наташа Корольова показала новий портрет, який написав Тарзан / Фото: instagram.com/koroleva__star

З недавніх пір чоловік Наташі Корольової Тарзан часто у себе в соцмережах ділиться картинами, які він написав. Зараз Сергій Глушко (справжнє ім'я) закінчує писати ще один портрет своєї дружини.

Реклама

На новому фото опублікованому в Instagram Наташа Корольова читає книгу, а напівголий Тарзан пише її портрет на полотні.

Сімейна ідилія, – підписала знімок співачка.

Тарзан написав ще один портрет Наташі Корольової
Тарзан написав ще один портрет Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

У коментарях думка розділилася. Одні стали захоплюватися новим портретом, написаним Тарзаном, то інші в черговий раз засумнівалися в художньому таланті чоловіка співачки.

"Живі перекази, але віриться насилу. Адже скільки разів просили показати в прямому ефірі. Тому що спочатку було ясно, що це повна маячня"

"Це картина за номерами! Дурять людей, як втім завжди! Не люблю їх"

"Він так шикарно малює"

Реклама

Реклама

Нагадаємо, що недавно Сергій написав портрет дружини до дня її народження. Спочатку в коментарях все хвалили Сергія і зазначали, що він дуже добре малює. Але потім в Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.

Сам Тарзан ніяк не коментує негативні коментарі, а просто продовжує публікувати свої роботи.

Як зірки реагують на хамство – дивіться в сюжеті:

Реклама

Інші новини про Наташу Корольову:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Грета Тунберг на обкладинці Vogue
Всі обговорюють
Нова пісня Лободи звучить як Грустный дэнс Artik & Asti
Бути в курсі
Цитата дня

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
Що ще розповіла Соколова
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти