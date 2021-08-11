Напівголий Тарзан написав портрет Наташі Корольової: Це шедевр

Публікації Наташі Корольової і її близьких завжди викликають суперечки в Мережі. Цього разу в коментарях обговорювали художній талант чоловіка співачки

Наташа Корольова показала новий портрет, який написав Тарзан / Фото: instagram.com/koroleva__star

З недавніх пір чоловік Наташі Корольової Тарзан часто у себе в соцмережах ділиться картинами, які він написав. Зараз Сергій Глушко (справжнє ім'я) закінчує писати ще один портрет своєї дружини.

Реклама

На новому фото опублікованому в Instagram Наташа Корольова читає книгу, а напівголий Тарзан пише її портрет на полотні.

Сімейна ідилія, – підписала знімок співачка.

Тарзан написав ще один портрет Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

"Живі перекази, але віриться насилу. Адже скільки разів просили показати в прямому ефірі. Тому що спочатку було ясно, що це повна маячня" "Це картина за номерами! Дурять людей, як втім завжди! Не люблю їх" "Він так шикарно малює"

У коментарях думка розділилася. Одні стали захоплюватися новим портретом, написаним Тарзаном, то інші в черговий раз

Реклама

Реклама

Нагадаємо, що недавно Сергій написав портрет дружини до дня її народження. Спочатку в коментарях все хвалили Сергія і зазначали, що він дуже добре малює. Але потім в Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.

Сам Тарзан ніяк не коментує негативні коментарі, а просто продовжує публікувати свої роботи.

Як зірки реагують на хамство – дивіться в сюжеті:

Реклама

Інші новини про Наташу Корольову: