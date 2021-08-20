Наташа Корольова збентежила Мережа неналежною поведінкою на гастролях (відео)

Наташа Корольова забралася на постамент скульптури в Калінінграді / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Корольову часто критикують в Мережі. Але цього разу співачці дісталося не за черговий наряд , а розкритикували її за вчинок в Калінінграді.

У Мережі з'явилося відео, на якому Наташа Корольова забирається за допомогою молодих людей на постамент скульптури "Борються зубри".

Влада Калінінграда засудили артистку. Про це пише "Інтерфакс".

Можливо, організатори турне співачки дещо перестаралися в своїй ретельності їй догодити, здивувати і порадили таке селфі з зубрами. Але і в цьому випадку виховання, внутрішня культура і визнані рамки поведінки повинні були зупинити поп-зірку, – сказав прес-секретар Дмитро Лиско.

А керівник Служби державної охорони об'єктів культурної спадщини Калінінградської області Євген Маслов назвав вчинок співачки актом вандалізму і неповаги до культури.

Хоч Наташа Корольова і не опублікувала зроблені фото у себе в соцмережах, але в коментарях під одним з постів підписники все одно не змогли не прокоментувати ситуацію.

"Звичайно не гарно лізти на пам'ятник, а де ж культура"

"Як на пам'ятник могла залізти. Кошмар!"

Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , комусь – образи для фотосесій. Наприклад, нещодавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

Інші новини про співачку: