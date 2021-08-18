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Наташу Корольову на новому фото порівняли з Майклом Джексоном

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
18 серпня, 14:12
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Популярна співачка Наташа Корольова часто експериментує з образами. Але не все це подобається шанувальниками
Новий образ Наташі Корольової розкритикували в Мережі
Новий образ Наташі Корольової розкритикували в Мережі / Фото: Getty Images, instagram.com/koroleva__star

Публікації Наташі Корольової часто обговорюють в Мережі. Співачка не звертає уваги на негатив в Мережі, а продовжує ділитися новими фото. Зараз артистка знаходиться в Калінінграді на зйомках. Королева опублікувала у себе в Instagram новий знімок, але її образ не сподобався підписникам.

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Наташа Корольова позувала в червоному костюмі з безліччю рясних малюнків.

Наташу Корольову порівняли з Майклом Джексоном
Наташу Корольову порівняли з Майклом Джексоном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Багато порахували, що це не найкращий образ співачки. Багатьом не сподобався костюм. Деякі порівняли Наташу Корольову з Майклом Джексоном.

  • "Костюм не надто виглядає в моменті. А ви завжди очаровашка"
  • "На Майкла Джексона схожа"
  • "Костюм жахливий, Наталі хороша!"

Скріншот
Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Скріншот
Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скріншот
Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скріншот
Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

Скріншот
Скріншот / Фото: instagram.com/koroleva__star

До слова, в Мережі часто артистку критикують за використання фільтрів в соцмережах . Наташа Корольова вважає за краще не відповідати на негативні коментарі.

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Дістається від користувачів соцмереж та близьким співачки. У Мережі часто критикують і публікації мами Наташі Корольової Людмили Поривай. Деяким здається, що вона веде себе зухвало – комусь не подобається танці мами артистки , Комусь – образи для фотосесій. Наприклад, недавно Людмилі Поривай порадили вести себе скромніше .

Кого із зірок Хейта за зовнішність – дивіться в сюжеті:

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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