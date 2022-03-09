Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Шлях Барських

Українці≠росіяни

Леонтьєв загубився

Втікли з РФ

Підтримка Росомахи

Раша, гудбай!
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Режисер Орла та решки Євген Синельников разом з сином перебувають у заручниках в окупантів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 березня, 21:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вже декілька днів Синельников не виходить на зв'язок. Друзі режисера б'ють на сполох
Євген Синельников з рідними перебуває у Бучі.
Євген Синельников з рідними перебуває у Бучі. / Фото: Instagram

Днями тревел-блогер Антон Птушкін повідомляв, що Євген Синельников вже декілька днів сидить у підвалі недобудованого будинку на Київщині. Також блогер заявив, що зв'язок з режисером втрачений.

Сьогодні ж кліпмейкер Алан Бадоєв написав, що режисер "Орла та решки" разом зі своїм сином та родичами перебуває у гарячій точці – місто Буча, яке загарбники цинічно розстрілюють.

Реклама

Головний режисер і ведучий "Орла та решки" Євген Синельников зі своїм маленьким сином, із родичами і щонайменше ще п'ятьма дітьми, перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі!!! Їх не випускають і не дають гуманітарний коридор. Як вам така реальність?! – написав Бадоєв в Instagram.

Також Алан Бадоєв опублікував відеозвернення від ексведучих "Орла та решки", які розповіли про злочин російських загарбників, який вони здійснюють на нашій землі. Також знаменитості закликали закрити небо над Україною.

Сьогодні так звучать голоси людей, які багато років відкривали найнеймовірніші куточки світу для вас! Ми розповідали про мир і несли мир у собі. На нашому баченні та любові до подорожей було виховано не одне покоління росіян та українців, а сьогодні ми просимо закрити небо над Україною, від нашого сусіда… Як же ми всі докотилися до цього моменту…Подивіться в наші очі і подумайте – невже ви вірите нам менше, ніж ситим мордам, які брешуть вам на російських національних каналах. Думайте! Відчуйте! Не дайте себе обдурити! – написав режисер.

А от продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зазначив, що Синельников разом з рідними "перебувають фактично в заручниках у окупантів".

Реклама

Женя Синельников, мій земляк, автор, режисер і ведучий популярного телешоу "Орел і Решка" та його сім'я перебувають фактично в заручниках у окупантів, – написав продюсер.

Скріншот Facebook

Сподіваємось і віримо, що з Євгеном та його рідними все добре, і він найближчим часом вийде на зв'язок. Бережіть себе!

Євгену Синельникову 40 років. Він народився і виріс у Запоріжжі. У 2011 році, з першого сезону "Орел і решка", коли ведучими були Алан і Жанна Бадоєва, Синельников став режисером-постановником програми. У 2018 заснував програму "Дома лучше" — про подорожі Україною.

Синельников розлучений. Колишня дружина — Олена, співавтор програми "Орел і решка", продюсер та генеральний директор продакшн-студії "Teen Spirit". Разом виховують сина.

Реклама

Синельников з ексдружиною та сином.
Синельников з ексдружиною та сином. / Фото: Instagram

Раніше Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню Путіну. А Катерина Реп'яхова послала нах*й росіян, які нічого не роблять для зупинення війни.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти