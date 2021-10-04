Назвав Злату куркою: учасник Холостячки пояснив свою поведінку на шоу

Андрій Задворний з "Холостячки-2" пояснив, чому назвав Злату Огнєвіч куркою / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

У минулому випуску шоу "Холостячка" у Злати Огнєвіч було кілька побачень з учасниками. Одним із щасливчиків став Андрій Задворний. Їхнє рандеву можна було б назвати ідеальним, якби не кілька моментів, які не сподобалися Златі.

Але Андрій не звик носити маски та прикидатися. До речі, не пропустіть яскраве шоу "Маска", яке зовсім скоро стартує на телеканалі "Україна".

Що сталося?

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Побачення Злати і Андрія складалося з двох частин – катання на мотоциклі і пікніка. Під час першої половини рандеву пара вчилася кататися на мотоциклі разом з інструктором.

У якийсь момент Злата жартома почала вередувати, а Андрій такі примхи Холостячки назвав "поведінкою, як у курки" – це теж було невдалим жартом.

Скріншот: відео

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Задворний пояснив, що дівчат, які починають "викаблучуватися" і вередувати, він якраз і називає "курками", але те, що Злата прикидається, він зрозумів відразу.

Проте, це зачепило Холостячку, а пізніше Андрію довелося пояснити свої слова в Instagram-пості.

Що відповів Андрій?

За словами Андрія, він вважає за краще не прикидатися перед дівчатами і бути самим собою, щоб потім вони не розчаровувалися.

Якщо ви думаєте що в цьому проєкті вибирає тільки Злата, ви помиляєтеся, я теж вирішую, підходить мені ця дівчина чи ні, я теж тестую її, роблячи певні "вкидання" і дивлячись на її реакцію. Я не хочу і не буду будувати стосунки з "куркою", – пише Задворний.

Як каже Андрій, він не звик видавати себе за того, ким не є насправді.

Я не принц на білому коні і не намагаюся корчити його з себе. Я простий хлопець, з маленького містечка на Кіровоградщині, за словом в кишеню не лізу, вмію любити, дружити, цінувати, моя душа нарозхрист, якщо комусь не подобається – проходь повз мене, – написав учасник "Холостячки".

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