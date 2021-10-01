Злата Огнєвіч вигнала одного з учасників "Холостячки" на самому початку третього випуску

Учасники проєкту можуть залишати шоу не тільки на церемонії троянд. На самому початку випуску Злата Огнєвіч несподівано попрощалася з одним з чоловіків. Але він став не єдиним, хто поїхав додому

Хто залишив проєкт в третьому випуску "Холостячки" / Фото: СТБ, instagram.com/zlata.ognevich, скріншот

Холостячка може відправити чоловіка додому в будь-який момент – після невдалої розмови, неприємного моменту на побаченні або некоректного вчинку по відношенню до неї або інших учасників.

На самому початку випуску Злата вирушила на побачення з каскадером Павлом Богдою. Їхнє рандеву пройшло на майданчику зі спеціальним спорядженням – Злата могла відчути себе дублером Лари Крофт, літаючи в повітрі на тросах. Далі вони з Павлом вирушили на вечерю і поспілкувалися.

У мене не було серйозних стосунків. Я прийшов на проєкт перевірити, чи готовий я до них. Якщо ти даси мені шанс розібратися в собі, я буду тобі вдячний. Ти та людина, з якою я хотів би спробувати, – сказав Павло.

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Скріншот: кадр з проекту

Ця заява збентежила Злату. Виявилося, що у пари зовсім різні плани – якщо Павло тільки намагається зрозуміти, чого він хоче в стосунках, то Злата точно знає – вона хоче створити сім'ю і бути щасливою в шлюбі.

Павло залишив проєкт на початку випуску.

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Другим залишив проєкт Ілля Закорецький. Злата Огнєвіч зізналася, що вони швидше друзі – співачка не бачить романтичних стосунків з цим чоловіком.

Дивлячись на тебе, мені хочеться посміхнутися. Але я буду чесною: це посмішка дружби, – сказала Холостячка.

Фото: СТБ

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