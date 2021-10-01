Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі

Netflix в Україні

Брітні оголилася

Insta-розлучення

Губін помирає

Скандал з Місс

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Злата Огнєвіч вигнала одного з учасників "Холостячки" на самому початку третього випуску

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
1 жовтня, 23:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Учасники проєкту можуть залишати шоу не тільки на церемонії троянд. На самому початку випуску Злата Огнєвіч несподівано попрощалася з одним з чоловіків. Але він став не єдиним, хто поїхав додому
Хто залишив проєкт в третьому випуску "Холостячки"
Хто залишив проєкт в третьому випуску "Холостячки" / Фото: СТБ, instagram.com/zlata.ognevich, скріншот

Холостячка може відправити чоловіка додому в будь-який момент – після невдалої розмови, неприємного моменту на побаченні або некоректного вчинку по відношенню до неї або інших учасників.

На самому початку випуску Злата вирушила на побачення з каскадером Павлом Богдою. Їхнє рандеву пройшло на майданчику зі спеціальним спорядженням – Злата могла відчути себе дублером Лари Крофт, літаючи в повітрі на тросах. Далі вони з Павлом вирушили на вечерю і поспілкувалися.

У мене не було серйозних стосунків. Я прийшов на проєкт перевірити, чи готовий я до них. Якщо ти даси мені шанс розібратися в собі, я буду тобі вдячний. Ти та людина, з якою я хотів би спробувати, – сказав Павло.

Реклама

Скріншот: кадр з проекту

Ця заява збентежила Злату. Виявилося, що у пари зовсім різні плани – якщо Павло тільки намагається зрозуміти, чого він хоче в стосунках, то Злата точно знає – вона хоче створити сім'ю і бути щасливою в шлюбі.

Павло залишив проєкт на початку випуску.

Реклама

Другим залишив проєкт Ілля Закорецький. Злата Огнєвіч зізналася, що вони швидше друзі – співачка не бачить романтичних стосунків з цим чоловіком.

Дивлячись на тебе, мені хочеться посміхнутися. Але я буду чесною: це посмішка дружби, – сказала Холостячка.

Фото: СТБ

Ще новини на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Українці масово скуповують квитки на концерт Måneskin в Києві
Скільки коштує квиток зараз!
Опитування
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти